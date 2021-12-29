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29.12.2021 08:35

На пригородных маршрутах введен новый график

Текст: Валентин Волгин
Российская газета - Неделя - Восточная Сибирь № 297(8648)
С 12 декабря 2021 года на всей сети железных дорог ОАО "РЖД" введен в действие новый график движения поездов.
Количество маршрутов пригородных поездов сохранено на уровне предыдущего года. Фото: Из архива компании Количество маршрутов пригородных поездов сохранено на уровне предыдущего года. Фото: Из архива компании
Количество маршрутов пригородных поездов сохранено на уровне предыдущего года. Фото: Из архива компании

Напомним, новый график вводится ежегодно во второе воскресенье декабря - на следующие двенадцать месяцев. На пригородных железнодорожных маршрутах по территории Иркутской области будет курсировать 56 пар поездов, по территории Республики Бурятия 12 пар пригородных поездов. То есть, несмотря на снижение пассажиропотока, количество маршрутов пригородных поездов на полигоне деятельности АО "Байкальская ППК" сохранено на уровне предыдущего года (в соответствии с заключенными договорами с субъектами Российской Федерации).

Необходимо отметить, что с 1 января 2022 года в соответствии с приказом Службы по тарифам Иркутской области от 22 октября 2021 года № 79-267-спр и приказом Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия от 19 октября 2021 года № 4/7 увеличена стоимость проезда в поездах пригородного сообщения по территории Иркутской области и Республики Бурятия на 4 процента.

Также с 1 января 2022 года в пригородных поездах по территории Иркутской области и Республики Бурятия без изменений остался льготный проезд для отдельных категорий граждан федерального и регионального значения.

Уточнить данную информацию возможно на информационных стендах в прикассовых зонах, на сайте.

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