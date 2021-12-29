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29.12.2021 10:46
Рубрика: Власть

Новосибирская импортозамещающая компания снизила потери на производстве

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Новосибирский производитель нетканых материалов и изделий из них, холдинг "С2 Групп", подвел итоги первого этапа участия в национальном проекте "Производительности труда". Как рассказали в Агентстве инвестиционного развития Новосибирской области (АИР), за полгода предприятию удалось добиться серьезных успехов.
Фото: Агентство инвестиционного развития Новосибирской области Фото: Агентство инвестиционного развития Новосибирской области
Фото: Агентство инвестиционного развития Новосибирской области

Компания наладила производство полного цикла, от производства современного утеплителя и наполнителя из синтетических, искусственных и натуральных волокон, до изготовления постельных принадлежностей с использованием этих материалов. Сейчас ассортимент "С2 Групп" широко представлен на полках торговых сетей, причем не только в России, но и за рубежом. Холдинг наладил поставки в страны СНГ и в последние годы составляет уверенную конкуренцию иностранным производителям. Как подчеркивает генеральный директор компании Наталья Ощепкова, успеха удалось добиться за счет постоянной работы по увеличению эффективности производства.

Фото: Агентство инвестиционного развития Новосибирской области
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- Наша компания на протяжении последних лет претерпевала очень много изменений, многое мы делали сами, - говорит глава холдинга. - Но в какой-то момент поняли, что нам нужна помощь, поддержка. Как раз узнали о национальном проекте "Производительность труда" и решили принять в нем участие. Он предполагает массу направлений: не только увеличение производственной эффективности, но и обучение по развитию экспорта, по программе "Лидеры производительности", которая позволяет повысить уровень квалификации и компетенции сотрудников. Нам интересно все, и мы участвуем в каждом из предложенных направлений.

В качестве пилотного потока для участия в национальном проекте "Производительность труда" и внедрения бережливых технологий производства были выбраны два участка. Во-первых, производство высокотехнологичного утеплителя собственной разработки, которое ориентировано на импортозамещение, а во-вторых, линия дублирования утеплителем различных материалов.

При подготовке и реализации мероприятий в рамках нацпроекта на первых этапах поддержку холдингу оказывал Региональный центр компетенций (РЦК) в сфере производительности труда. Коллектив предприятия прошел обучение основам и инструментарию бережного производства, картированию процессов и по другим дисциплинам. Затем команда сотрудников совместно с экспертами РЦК проанализировала производственный процесс на выбранном потоке, разработали план и провели ряд мероприятий по устранению потерь, снижению уровня брака и тому подобное.

Фото: Агентство инвестиционного развития

Результаты действительно не заставили себя ждать. По итогам полугодия на 19 процентов, с 480 до 390 часов, снизилось время протекания процесса. На 10 процентов меньше стал объем незавершенного производства, на треть сократилось время простоя оборудования в сутки. Если раньше этот показатель составлял 3,5 часа, сейчас - немногим больше двух часов. Кроме того, на 11,6 процента увеличилась выработка единиц продукции за смену. Опыт этой работы на пилотном потоке будет перенесен на другие участки предприятия.

Справка "РГ"

Главной задачей национального проекта "Производительности труда" стало обеспечение роста по этому показателю на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже чем на 5 процентов в год. Этого показателя предстоит добиться к 2024 году за счет внедрения технологий бережливого производства. Исполнителем регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" в рамках нацпроекта стал Региональный центр компетенций в сфере производительности труда. Он был создан на базе Агентства инвестиционного развития Новосибирской области. Набор предприятий-участников нацпроекта продолжается, в ближайшие три года в него должно войти почти двести новосибирских компаний.

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