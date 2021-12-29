Новосибирские ученые придумали, как вылечить спину за 4 сеанса

Новосибирские инженеры разработали тракционный стол с пневматическими приводами для растяжения позвоночника человека. По словам изобретателей, специальная конструкция позволит избавиться от болей в спине за несколько сеансов.

Возрастные изменения в позвоночнике доставляют пациентам немало проблем.

- С течением времени позвоночник "сжимается", даже если не прилагать к этому никаких усилий, - рассказывает доцент кафедры проектирования технологических машин и кафедры теоретической и прикладной информатики НГТУ НЭТИ Алексей Цыгулин. - А если человек занимается спортом или имеет травмы, то "сжимается" он еще и неравномерно. Наше изобретение поможет вернуть людям высокое качество жизни.

Тракционный стол, на котором закрепляется пациент, оснащен пневмопружинами. Процесс реабилитации проходит при помощи специальной программы, подбирающей необходимую нагрузку.

- Мы можем точно и дозированно выбирать векторы усилия и их изменения, - говорит Алексей Цыгулин. - Если у человека болит спина, то за 4-5 сеансов эта проблема уходит.

В ближайшее время ученые планируют приступить к клиническим испытаниям опытного образца.