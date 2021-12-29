При пожаре в ковидной больнице Красноярска пострадали пять человек

Число пострадавших в результате возгорания в больнице номер 20 в Красноярске увеличилось до пяти человек, сообщает ТАСС. Ранее говорилось о четырех травмированных.

Напомним, пожар произошел в терапевтическом корпусе медучреждения, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией. Его удалось локализовать на площади пять квадратных метров. Никто в результате ЧП не погиб. У пострадавших диагностировано отравление продуктами горения.

Более 110 человек пришлось эвакуировать, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС. Там также уточнили, что к ликвидации последствий происшествия привлекались 70 человек и 24 единицы техники.