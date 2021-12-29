В столице Тувы с 31 декабря по 9 января запретили продавать алкоголь

В Кызыле принято постановление об ограничении торговли спиртными напитками.

Мэрия столицы Тувы ввела запрет на розничную продажу алкоголя с 31 декабря этого года до 9 января 2022-го, сообщили в пресс-службе администрации города. Ограничение вводится для обеспечения правопорядка и ради безопасности граждан на время празднования Нового года и Рождества.

Постановление касается всех мест торговли за исключением предприятий общественного питания. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте органов местного самоуправления столицы республики.