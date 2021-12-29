Группа туристов подала сигнал бедствия в горах Кабардино-Балкарии

Туристическая группа из семи человек, которая направилась в Черекское ущелье, сегодня утром подала сигнал SOS. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, в сигнале указаны координаты их местонахождения. В туристическую группу входят жители Московской области.

- В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что группа туристов из Московской области в количестве 7 человек, подала сигнал SOS, - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

На поиски людей уже выдвинулись сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Что именно случилось с группой пока не уточняется, однако ранее гостей и жителей республики предупреждали о повышенной лавиноопасности в горах Кабардино-Балкарии.