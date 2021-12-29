Первая на юге России Школа языков мира откроется на Северном Кавказе

Новый образовательный центр, который откроется весной на базе Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), станет проводником современных трендов лингвистической подготовки.

Как отметил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов, решение о создании Школы языков мира было принято на основе данных опроса, проведенного среди студентов СКФУ.

"Более 70 процентов студентов отметили необходимость расширять географию изучения иностранных языков. Студенты Школы языков мира получат возможность более широко изучать не только ставшие традиционными английский, немецкий и французский, но и испанский, арабский, турецкий и другие языки. Важно, что с открытием Школы повысить свои лингвистические навыки появится возможность не только у студентов профильных направлений, но и у всех желающих", - говорит Дмитрий Беспалов.

Кроме того, Школа языков мира будет заниматься формированием пула лучших преподавателей и носителей иностранных языков, обладающих инновационными образовательными методиками и технологиями, способными помочь эффективно повысить уровень знаний в области лингвистической подготовки. В Школе планируют проводить встречи с актерами, писателями и учеными зарубежных стран.

В СКФУ отмечают, что открытие Школы языков мира поможет развивать академическое сотрудничество образовательных учреждений, а также станет способствовать взаимодействию профессиональных сообществ преподавателей иностранных языков.

А в перспективе на базе Школы планируется организация проведения сертификационных экзаменов, необходимых для зарубежных стажировок, обучения и работы.

Отметим, что сейчас СКФУ сотрудничает с 87 университетами стран Европы, Южного Кавказа, Средней Азии, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона.

Пресс-релиз предоставлен Северо-Кавказским федеральным университетом