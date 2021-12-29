В Махачкале задержаны участники массовой драки

Массовая драка произошла во вторник вечером в Махачкале на пересечении улиц Коркмасова и Гамида Далгатова.

Уже несколько недель центр столицы Дагестана перекрыт для движения по причине проводимой реконструкции дорог. Километровые ежедневные пробки не могли не сказаться на нервном состоянии водителей. Один из них потребовал сотрудника подрядной организации, проводившей ремонт, пропустить его для проезда к дому.

В ходе словесной перепалки и возникшего конфликта началась драка. К ней присоединились сторонники обоих оппонентов, всего около 40 человек.

Прибывшие на место сотрудники полиции пытались унять драчунов, однако конфликтующие стороны начали проявлять агрессию в отношении правоохранителей. Полицейским пришлось стрелять в воздух.

В результате применения оружия никто не пострадал, сообщает МВД Дагестана. Семь активных участников инцидента, не подчинившихся требованиям полицейских, задержаны и доставлены в отдел полиции.