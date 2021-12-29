Дома в Мурманске переведут на закрытую систему горячего водоснабжения

В Мурманске в течение ближайших пяти лет на закрытую систему горячего водоснабжения будет переведен 471 дом. В этом году по новой системе стала поступать вода в 29 домов, сообщил заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин.

Для реализации проекта в зданиях были установлены 30 новых теплопунктов.

Большинство жилых домов в Мурманске сегодня имеют открытую систему ГВС, при которой одна и та же горячая вода из котельной поступает и в батареи отопления, и в краны. Как правило, она имеет желтоватый цвет и неприятный запах, на что часто жалуются жильцы.

Закрытая система действует так, что вода из котельной идет только в батареи и теплообменник, который входит в состав теплопункта в жилом доме. В теплообменнике горячая вода подогревает холодную воду внутридомовой сети холодного водоснабжения, не соприкасаясь с ней. После этого подогретая вода идет в краны, оставаясь чистой и отличаясь от холодной только по температуре.

Программа перехода на закрытую систему горячего водоснабжения рассчитана на 5 лет и включает в себя 471 дом в Ленинском округе и жилом районе Росляково Мурманска. В 2022 году эти работы будут выполнены в 108 домах. В открытом доступе в Интернете есть интерактивная карта с обозначением очередности домов.

- В регионе есть и другие города с такой проблемой, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Мы начали с Мурманска и доведем эту работу до конца.