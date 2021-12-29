Формула востребованности выпускника СПбГАСУ на рынке труда

Процент трудоустроенных выпускников Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ) в 2021 году демонстрирует устойчивый рост и составляет 84%. Результаты внутреннего мониторинга показывают, что 46% обучающихся трудоустроены на момент выпуска по профилю полученного образования. О том, какая работа стоит за этим рассказала "РГ" начальник управления учебной работы СПбГАСУ Марина Викторовна Малютина.

Марина Викторовна, какие специальности наиболее востребованы?

Марина Малютина: Все наши направления подготовки актуальны для рынка труда. Но больше всего работодатели проявляют заинтересованность в специалистах по направлениям строительство, архитектура, теплоэнергетика и теплотехника, строительство уникальных зданий и сооружений и электроэнергетика.

Строительный факультет СПбГАСУ входит в число самых авторитетных строительных школ. Его выпускники возглавляют крупнейшие строительные компании. Факультет проводит совместные работы со многими строительными организациями и фирмами-производителями строительных материалов, традиционно активно участвует в реальном проектно-строительном процессе как Санкт-Петербурга, так и Северо-Западного федерального округа в целом. Среди партнеров - такие крупные строительные организации, как АО "АТОМПРОЕКТ", ЛенСпецСМУ, "Промышленно-строительная группа ЛСР", Главстрой СПб, фирма "КНАУФ", АО "НИПИГАЗ", ЗАО "Геоизол", ГУП ТЭК и многие другие.

Высокий спрос на наших архитекторов. В образовательной программе с первого курса обучающиеся выполняют два проекта в семестр и публично защищают их перед работодателями. Так, например, бакалавры и магистры архитектурного факультета выполняли проекты по теме "Реконструкция Кронштадта". К этой работе архитектурный факультет СПбГАСУ привлек Политехнический университет Милана (Италия). Тридцать его студентов под руководством профессора Маурицио Мериджи также готовили проекты реконструкции города.

На учебной базе университета в Красном Селе осенью открылся полигон "Умный труд" - инновационная учебная площадка с уникальной средой интерактивного обучения. Занятия на полигоне повышают уровень подготовки студентов, и, как следствие, их востребованность среди работодателей. Цели полигона - минимизировать травматизм, повысить культуру труда на стройплощадках, развить систему обеспечения безопасности труда для увеличения производительности строительных работ. Он реализован в рамках российско-финского проекта "Безопасность, высокий профессионализм и эффективность на строительных площадках" (SAFECON), являющегося частью Программы приграничного сотрудничества "Россия - Юго-Восточная Финляндия 2014 - 2020". Строительство профинансировано Европейским Союзом, Российской Федерацией и Республикой Финляндия.

Как трудоустраиваются студенты?

Марина Малютина: Существует несколько способов. Около 250 отраслевых организаций являются кадровыми партнерами СПбГАСУ: предоставляют места практики, стажировки и открытые позиции для обучающихся и выпускников. Регулярно проводятся карьерные мероприятия в формате кейс-чемпионатов, ассессмент-сессий и др. для отбора кандидатов на вакансии организаций-партнеров и адаптации карьерных треков обучающихся внутри вуза. Это одна из площадок для открытого диалога с работодателями.

С другой стороны, это целевое обучение. Организация, с которой заключен целевой договор определяет образовательную траекторию обучающегося через выбор тем курсовых работ, практической подготовки, по заказу работодателя выполняется выпускная квалификационная работа. Такой договор позволяет организации готовить кадры для своего предприятия с первого курса обучения студента в университете.

Служба содействия трудоустройству студентов и выпускников (ССТ) совместно с профильными структурными подразделениями СПбГАСУ сформировало экосистему, которая направлена на поиск и привлечение новых отраслевых партнеров. Банк вакансий по профильным специальностям составляет свыше 300 позиций ежемесячно.

С целью усиления практикоориентированного обучения и организации практики обучающихся на базе отраслевых партнеров действуют 17 базовых кафедр. К участию в реализации образовательных программ приглашаются специалисты профильных организаций.

Можно ли студенту найти работу уже сейчас, не дожидаясь получения диплома?

Марина Малютина: Можно. У нас в течение учебного года проходит целый ряд мероприятий, они вписаны в учебный процесс. Ежегодно проходят Дни карьеры, это такая концентрированная форма общения с работодателем, позволяющая студенту выбрать работу по душе и исходя из своей занятости. В 2021 года в Днях карьеры приняли участие 533 обучающихся и 67 компаний. По итогам мероприятий были трудоустроены 19 обучающихся СПбГАСУ (ООО "Авто-Дорсервис", ООО "Дорнадзор", ООО "Еврохим-проект, проектный институт "Гео-Проект", ПСК "Стройсила", СПб ГУП Пассажиравтотранс.

Обучающиеся СПбГАСУ являются активными участниками профессиональных чемпионатов различного уровня, таких как ВIM-чемпионат СПбГАСУ, международный проект BIM-ICE, WSR, CASE-IN, "Я-профессионал". Это еще одна из возможностей попасть на стажировку в компанию и в ней трудоустроиться.

Какие требования выдвигаются к студенту или выпускнику, чтобы вуз его рекомендовал работодателю?

Марина Малютина: Во-первых, высокий средний бал, выше 4,5. Во-вторых, желание работать и развиваться профессионально: погружение в специальность, мотивированность к выбранной сфере. Также одним из главных критериев становится владение цифровыми инструментами проектирования, например, обязательны навыки владения программным обеспечением Revit и Autocad.

В большинстве случаев компании сами выбирают с кем из наших ребят будут сотрудничать, сам работодатель проводит отбор. Так, в рамках кейс-чемпионата "BIM‑на льду" от компании Metropolis наши студенты разрабатывали проект ледового дворца. Сам проект уже существует, но заказчик провел конкурс среди студентов, чтобы оценить их уровень, сопоставить с реальной концепцией объекта. По итогу команда победителей от СПбГАСУ была приглашена на стажировку в компанию.

Если работа понадобилась человеку, который получил диплом два-три года назад, может ли он рассчитывать на помощь вуза?

Марина Малютина: Безусловно! Мы с нашими выпускниками не теряем связи, у нас есть, можно сказать, целая база данных и когда к нам обращаются работодатели, мы рекомендуем в том числе и тех, кто выпустился несколько лет назад. Недавно, например, помогли трудоустроиться нашему выпускнику, который закончил вуз 15 лет назад. В 2022 году СПбГАСУ 190 лет, к этой дате мы хотим объединить сообщество профессионалов отрасли в единую экосистему под брендом СПбГАСУ.

А с предприятиями из регионов вы сотрудничаете?

Марина Малютина: С регионами у нас взаимодействие строится не по линии конкретных компаний, а через исполнительные органы власти. Например, мы получаем от субъектов предложения для студентов по организации практики и дальнейшему трудоустройству. У нас 38 % выпускников уезжают в регионы, но, в основном, это, конечно, те города, откуда они родом. Мы поддерживаем сотрудничество департаментами труда и занятости в субъектах РФ, представители приезжают к нам, рассказывают о возможностях, которые они готовы предложить выпускникам, вакансиях, программах поддержки молодых специалистов. У нас очень тесное сотрудничество сложилось со Ставропольским краем, Астраханской и Ярославской областями, Республикой Саха (Якутия).

Наши иностранные обучающиеся успешно трудоустраиваются у себя на родине (Китай, Сирия, Турция, Марокко, Египет, в странах СНГ и другие).

Но в первую очередь мы нацелены на укрепление российского рынка труда. Наша миссия - повышение комфорта, безопасности и качества жизни населения, сохранение традиций и уникальной градостроительной и архитектурной среды Санкт-Петербурга и Российской Федерации.