Испытания легкого танка "Спрут-СДМ1" завершатся в начале 2022 года

В начале 2022 года завершатся испытания легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1". Уже начали подготовку производства под серийный выпуск бронемашины.

Об этом РИА Новости сообщил индустриальный директор комплекса вооружений Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев. Он отметил, что за полтора года испытаний "Спрут-СДМ1" продемонстрировал высокие водоходные качества в акватории Черного моря, одна из машин уже прошла 8 тысяч километров, показав надежность и безопасность всех систем.

В настоящее время прорабатываются технологические процессы, подбирается и изготавливается необходимая оснастка. Бекхан Оздоев добавил, что "Спрут-СДМ1" - это не имеющая аналогов в мире уникальная машина. Она сочетает качества легкого танка и БМД, не уступает в огневой мощи Т-90МС, вооружена рекордной для своего класса пушкой калибра 125 миллиметров. К тому же танк хорошо плавает, пройдет без дозаправки до 500 километров, его можно десантировать с воздуха вместе с экипажем.

На завершающем этапе госиспытаний "Спрут-СДМ1" будет транспортироваться на самолетах типа Ил-76.