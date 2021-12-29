Минск: Товарооборот с Псковской областью увеличился более чем на 40%

Более трехсот километров общей границы отражаются и на растущей динамике экономических связей Беларуси и Псковской области. Только товарооборот Синеокой и российского региона увеличился более чем на сорок процентов, констатировал в среду заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Он участвовал в заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Псковской области в формате видеоконференции, информирует БЕЛТА.

Подводя итоги намеченных планов на текущий год, вице-премьер с удовлетворением подтвердил, что стороны успешно с ними справились. В январе - октябре, по его данным, "взаимный товарооборот составил более $122 млн, увеличившись с аналогичным периодом прошлого года на 40,8 процента, а экспорт - $74,8 млн, возрос на 41 процент".

Стороны рассмотрели широкий спектр вопросов, связанных с поставкой белорусской техники, в том числе тракторов и автобусов на газомоторном топливе, дорожно-строительного оборудования, сообщает агентство. "Мы отрабатываем различные подходы, формы взаимодействия для того, чтобы увеличить объемы поставок нашей техники", - пояснил Петришенко.

Кроме того, он сообщил, что белорусские строители будут участвовать в проектах по возведению жилых домов в российском регионе. В частности, добавил вице-премьер, готовится "генподряд на строительство школы в городе Гдове на 825 мест. Его мы качественно реализуем вместе с нашими псковскими коллегами", - уточнил он.

Активно взаимодействуют соседи и в сфере агропромышленного комплекса. Ведется, например, обмен подходами по выращиванию сельскохозяйственных культур. Сотрудничают партнеры и по поставкам продовольственной группы товаров. Для достижения более успешных результатов, по словам вице-премьера, к совместным проектам подключены специалисты Национальной академии наук, республиканские научно-практические центры.

Большое внимание, отмечают новостные порталы, было уделено на заседании рабочей группы и гуманитарным аспектам. В частности, прямым контактам между молодежными организациями, сотрудничеству в сфере образования, культуры, науки, спорта и туризма. Кроме того, в повестку дня были включены вопросы транспортного сообщения. Вице-премьер не исключает, что "в следующем году для псковских друзей будет открыт прямой рейс в Минск. Мы посмотрим по логистике, возможно, и в другие областные центры тоже", - пояснил он, выразив уверенность, что "достигнутые договоренности придадут новый импульс партнерским связям, будут способствовать дальнейшему развитию плодотворного взаимодействия между Беларусью и Псковской областью".

В свою очередь и губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал понять, что для российского региона Беларусь - один из ключевых внешнеторговых партнеров. "Значительную долю областного экспорта составляет высокотехнологичная продукция, включая двигатели для БЕЛАЗа, электрооборудование для МТЗ, азотные установки для "Белокрио", высоковольтная аппаратура и газовое оборудование".

По словам губернатора, несмотря на все сложности эпидситуации и связанные с ней ограничения, российский регион продолжает тесно сотрудничать с белорусскими подрядчиками и в сфере строительства. Активно развивается взаимодействие и по линии модернизации областной системы ЖКХ.

"Потенциал сотрудничества не исчерпан. Общими усилиями мы должны сделать все, чтобы реализовать его на благо людей, живущих по обе стороны границы", - подытожил Ведерников.