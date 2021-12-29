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Рубрика: Общество

На Вологодчине увеличили площадь жилья для сирот

Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Вологда)
Российская газета - Федеральный выпуск № 298(8649)
Изменения в региональный закон о правилах предоставления жилья для детей-сирот внесли в Вологодской области. Площадь таких квартир будет увеличена до 45 квадратных метров.

В очереди на получение квартир в регионе числятся более двух тысяч сирот. Власти выделяют бюджетные средства на приобретение для них благоустроенного жилья. Но дело движется не так быстро, и главная причина - в дефиците на рынке жилья квартир, которые по закону можно предоставлять сиротам. Напомним, к ним предъявляются жесткие требования - годятся только однокомнатные квартиры с чистовой отделкой площадью от 28 до 36 квадратных метров.

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- В итоге деньги, выделяемые на реализацию этой программы, в полном объеме не расходуются, - рассказала заместитель председателя комитета по соцполитике Заксобрания региона Антонина Федорова.

Именно поэтому в регионе решили внести изменения в законодательство. Начиная с 2022 года для детей-сирот можно будет предоставлять квартиры большей площади - до 45 квадратных метров. Кроме того, устранено требование, что это должна быть только однокомнатная квартира - теперь можно приобрести и двухкомнатную в пределах установленной площади.

На Вологодчине действует еще один способ обеспечения квартирами детей-сирот - жилищные сертификаты. Выплата по ним эквивалентна стоимости 33 квадратных метров жилья. Но сертификаты всей проблемы не решат. В первую очередь на них могут претендовать молодые люди, имеющие на руках решение суда о предоставлении квартиры. А таких - порядка 400. Поэтому в регионе и пошли на то, чтобы изменить площадь предоставляемого жилья.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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