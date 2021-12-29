Названы самые беспокойные регионы страны

Москва, Петербург и Вологодская область оказались самыми тревожными регионами страны. К такому выводу пришли специалисты аналитического департамента КРОС, сообщает РБК.

Индекс тревожности эта консалтинговая структура составляет каждый квартал, изучается информационное поле, в частности, темы, которые чаще всего публикуются в СМИ и социальных сетях.

Москва и Петербург лидировали в рейтинге на протяжении всего года. В первую очередь жителей двух столиц беспокоит пандемия коронавируса. А в Вологодской области жители волнуются из-за роста цен. Четвертое место в рейтинге занял Пермский край. В этом регионе граждан беспокоит рост числа жестоких преступлений. Обычно край редко попадает в федеральные сводки происшествий, но в сентябре этого года студент первого курса пришел с оружием в корпус Пермского государственного университета и открыл стрельбу, в результате которой погибли шесть человек. Это событие потрясло всю страну, жители Пермского края переживают случившееся особенно тяжело.

Пятое место рейтинга заняла Архангельская область, у региона своя специфика - жителей Поморья беспокоит нашествие волков. Далее идет Новгородская, Тюменская и Свердловская области. А замыкают десятку самых беспокоящихся регионов Крым и Краснодарский край, здесь на первый план выходят погодные аномалии.

Составили аналитики и рейтинг самых уравновешенных регионов. Его возглавили Курская, Калининградская и Калужская области.

Также определены самые невозмутимые регионы страны. Таковыми признаны Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Якутия. В десятку субъектов с минимальным уровнем беспокойства попали также Дагестан, Чукотка, Адыгея, Сахалинская область и Калмыкия.

Стоит отметить, что для самих разработчиков рейтинга стало открытием, что в списке самых больших поводов для беспокойства достаточно редко встречается рост цен. В целом по регионам больше всего россияне тревожатся из-за пандемии и вводимых ограничений.