Протоиерей Вячеслав Харинов: В пост не отменяются елки и гости

Наступает самое сказочное время: новогодние праздники. Все мы готовимся к предстоящим торжествам: закупаем подарки, продукты, и у многих из нас уже и елки наряжены. Общенародное ожидание праздника. Но у православных российских христиан - Рождественский пост, который закончится только 7 января, в Рождество. Можно ли православным отмечать Новый год и как? И что знаменует собой Рождество? Об этом рассказывает протоиерей Вячеслав Харинов, настоятель храма Иконы Богоматери "Всех Скорбящих Радость" на Шпалерной улице в Петербурге.

Напомните, почему Русская православная церковь живет по юлианскому календарю, тогда как все остальные христиане - по новому, григорианскому?

Отец Вячеслав: По старому календарю живут также Иерусалимская, Сербская православные церкви, монастыри Афона, многие другие поместные церкви. А вот в современной Греции пошли на компромисс: Пасху празднуют по прежней пасхалии, но поскольку в миру живут по григорианскому, то и все остальные праздники отмечают по новому календарю.

А что у нас Новый год приходится на Рождественский пост, то к этому причастны папа Григорий XII (XVI век) и Владимир Ленин. К XVI веку астрономический календарь обогнал юлианский календарь на 13 дней, и Григорий XIII решил это поправить, введя свой календарь, названный григорианским. То есть еще в XVI веке западный мир проснулся на 13 дней раньше. Аналогичная история произошла в 1918 году в нашей стране, когда ее руководством было принято решение о переходе на григорианский. Кстати, Патриарх Московский и всея Руси Тихон тогда все-таки издал постановление о переходе на "новоюлианский" календарь, слово "григорианский" он и упоминать не хотел. Однако народ не поддержал, и это постановление Патриарха было отменено. Церковь осталась на том же календаре, на котором жила столетиями. Вопрос о переходе на новый календарь сейчас и не стоит. Тем более что с XVI века и григорианский отстал от астрономического времени.

Церкви вообще сложно перейти на новое летоисчисление. Каждый день в церкви - память определенных святых, определенные чтения Священного Писания. Взять и вычеркнуть две недели из такого цикла - болезненно.

Раньше к Новому году и Рождеству начинали готовиться с 19 декабря - Николина дня. 25 декабря отмечали Рождество. Дальше шли святки - до Крещения. Святки - период веселья, и 1 января приходилось на святочный период. Все логично. Теперь 1 января приходится на пост.

Но и мы, и другие христиане празднуем Рождество 25 декабря, просто точка отсчета у нас разная - в зависимости от календаря.

Почему именно 25 декабря?

Отец Вячеслав: Дата Рождества - условная и была выбрана христианским миром. Нет достоверных исторических свидетельств, что Спаситель родился 25 декабря. Возможно, потому, что в те времена особо никого не волновали дни рождения. Мы же не знаем дней рождения многих известных людей Антики.

А как тогда во время поста отмечать Новый год?

Отец Вячеслав: Церковь не игнорирует наступление Новолетия. С праздником всегда поздравляет Патриарх, в ряде храмов проходят молебны.

Некоторые люди и хотели бы поститься, но опасаются, что не выдержат. И - не начинают. Что делать? Какие продукты допустимы в пост и на новогоднем столе?

Отец Вячеслав: Никакая пища не приближает к Богу и не разлучает с Ним. Но своеволие, лукавство и наслажденчество - точно!

Вообще пост - воздержание от излишеств. Не только в еде. Пост в церкви установлен как упражнение для воли человека. Без волевых усилий невозможна ни религиозная, ни какая-либо другая часть жизни человека. Временное дистанцирование от излишеств позволяет понять, как много прекрасного мы имеем, но подчас не ценим: любовь ближних, уважение коллег, дружбу, хорошую еду, возможность купить и носить красивую одежду, сходить на хороший спектакль...

Не надо бояться поститься. То, что кажется игом, окажется благом. То, что воспринимается бременем, окажется делом легким! В посту мы солидаризируемся не только с миллионами соотечественников и единомышленников. В посту отказом от животной пищи мы можем совершить и посильный, неловкий реверанс перед "малыми" нашими братьями, перед всей живой природой, к которой относимся часто просто потребительски...

Многие под Новый год украшают окна семисвечниками, звездами, идут на кладбище ставить на могилы зажженные лампады - в общем, перенимают обычаи западных соседей.

Ничего страшного?

Отец Вячеслав: Ничего. За века много что мы переняли у них, а они у нас. А возжигание огня и сохранение праздничного покоя - древнейшая восточная традиция. Ее корни могут восходить к Древнему Израилю, к празднованию шабата. В рождественской традиции возжигание огня - символ гостеприимного дома, который может принять Христа. Как мы помним из Евангелия, Иосифа и Марию не приняли жители переполненного из-за переписи Вифлеема. Также свеча символизирует укрытие, знак теплого и радушного дома, тайное гостеприимство. Оно было нужно, например, волхвам, которые тайком возвращались из Вифлеема, минуя засады Ирода... На Западе даже есть традиция писать на Рождество на дверном косяке инициалы волхвов: Гаспар, Мельхиор, Валтасар, ставить крестики и дату - как знак символического посещения первооткрывателей Спасения человечества.

Я уж не говорю о том, что наша рождественская елка - тоже западное заимствование. Пушкин и Лермонтов еще не отмечали Нового года с ней. И западные епископские одежды угадываются в наряде Деда Мороза (который свою "биографию" начал все-таки со Святителя Николая).

Дата рождения Спасителя - условная. В чем же для нас смысл Рождества? Только ли в отмечании события, которое свершилось в Вифлееме?

Отец Вячеслав: Рождество должно совершиться внутри нас самих! И душа, и сердце - наши скотские ясли, которые должны принять в себя Богомладенца. Пока этого не случится, красота и свет Рождества нам не откроются.

Рождество для нас - зарождение нового, чистого и светлого в душе и сердце. Праздник входит в нашу жизнь не разгулом и застольями, а обновлением и очищением. Смотрите: если мы забудем о санитарии тела и жилища - зарастем грязью, будем одолеваемы недугами и болезнями. Но существует и духовная санитария: наша душа тоже требует чистоты и ухода. И Рождество напоминает об очищении помыслов, отторжении злого, о прощении, покаянии, любви, верности, преданности, мужестве противостоять злу, о блаженстве страдания за правду, наконец!

Об этом глубоко и возвышенно говорится в церкви в дни подготовки к Рождеству. Многие же у нас видят только обрядовую сторону, не замечая стороны духовной.

В канун Рождества, под Новый год, можно еще раз себе напомнить, вместе с Церковью, о времени как о Божием даре, об ответственности за этот дар. Сейчас, мне кажется, как никогда стала актуальной тема экологии... времени. Время все ускоряется, истончается, его становится все меньше, а мы его - подобно окружающей нас природе - засоряем, замусориваем, загрязняем всевозможными способами, переставая ценить. Посмотрите и исследуйте, на что вы тратите время?

Даже взрослые под Новый год и Рождество начинают ждать чуда. Хочется чего-то особенного в темной зимней ночи...

Отец Вячеслав: А какого именно чуда ждете? Самое большое чудо - чудо перемены, когда происходит трансформация человека, когда он меняется, становится другим. Люди, которые были еще недавно нравственными калеками, а иногда и уродами, вдруг преображаются, расцветают, впуская в свои сердца любовь, доброту, веру. Любовь и есть настоящее чудо. А сколько у нас маленьких чудес? Улыбка ребенка, долгожданное письмо или сообщение от любимого человека, начальные такты гениальной музыки, пьянящие строки стихов, с любовью приготовленный дружеский ужин...

История вертепа

Главный рождественский вертеп города устанавливается перед Казанским собором Петербурга. Однако он далеко не единственный в городе. Один из самых грандиозных вертепов с 2011 года устанавливается у Князь-Владимирского собора, но и во всех других храмах можно обнаружить такие рождественские фигуры. В католических церквях сцены Рождества могут быть устроены только внутри зданий. В православных же храмах чаще всего можно увидеть "пещеры" из хвойных веток, которые устанавливаются и внутри храма, и в притворе, а большие скульптурные композиции - снаружи у входа в храм.