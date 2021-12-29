Путин и Лукашенко вышли на лед

В игре также примут участие участие такие известные хоккеисты как Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Виктор Шалимов, Алексей Касатонов.
Ранее Путин и Лукашенко провели почти трехчасовые переговоры в Константиновском дворце в Стрельне.
В игре также примут участие участие такие известные хоккеисты как Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Виктор Шалимов, Алексей Касатонов.
Ранее Путин и Лукашенко провели почти трехчасовые переговоры в Константиновском дворце в Стрельне.
Польша решила построить на границе с Беларусью бетонный забор под предлогом борьбы с беженцами. Он не только грозит разделить соседей, но и разрежет Беловежскую пущу, что может обернуться экологическим бедствием
В Москве прошел открытый форум Международного проекта "Территория Победы". Его цель - создание единого музейного пространства в области военной истории. Перед участниками выступил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев
В России обсуждается инициатива лингвистов по утверждению и оцифрованию нового свода правил русского языка. К каким переменам готовиться и как быть гражданам Беларуси, для которых русский - второй государственный? Об этом рассказал филолог Владимир Пахомов
В Москве состоялась совместная коллегия Министерства здравоохранения России и Министерства здравоохранения Беларуси. Там были обсуждены вопросы совершенствование системы контроля качества медпомощи
Из-за пандемии работа в удаленном формате стала привычным образом жизни. Эксперт Олеся Плотникова рассказала, что нужно учитывать соискателю работы на дистанте и как понравиться будущему боссу
Главный российский Дед Мороз, сделав прививку, покинул резиденцию в Великом Устюге и теперь колесит по стране на волшебном поезде, а его белорусский коллега хоть и остался в Беловежской Пуще, но призывает веселиться на свежем воздухе
Знаменитый режиссер Владимир Хотиненко откровенно перечисляет черты характера, которые мешают ему жить, но наотрез отказывается давать оценки происходящему в киноискусстве. О легендарном мастере - в нашем материале
Благодаря стараниям российских ученых скоро может появиться кефирная вакцина от коронавируса. Что это будет за чудо-лекарство и каким видят разработчики сотрудничество с белорусской стороной, читайте в материале "СОЮЗа"