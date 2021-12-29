Путин и Лукашенко вышли на лед

Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко вышли на лед в "Стрельне арена", где будут играть в хоккей в одной команде "белых" против "красных". Российский президент - под номер 11, его белорусский коллега - под номером 1.

Путин и Лукашенко договорились о сотрудничестве в авиастроении В игре также примут участие участие такие известные хоккеисты как Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Виктор Шалимов, Алексей Касатонов. Ранее Путин и Лукашенко провели почти трехчасовые переговоры в Константиновском дворце в Стрельне.

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