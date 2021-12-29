Власть
29.12.2021 19:18
Текст: Айсель Герейханова ( Санкт-Петербург)

Путин и Лукашенко вышли на лед

Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко вышли на лед в "Стрельне арена", где будут играть в хоккей в одной команде "белых" против "красных". Российский президент - под номер 11, его белорусский коллега - под номером 1.
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Путин и Лукашенко договорились о сотрудничестве в авиастроении

В игре также примут участие участие такие известные хоккеисты как Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Виктор Шалимов, Алексей Касатонов.

Ранее Путин и Лукашенко провели почти трехчасовые переговоры в Константиновском дворце в Стрельне.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2021 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»