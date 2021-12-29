Путин рассказал лидерам стран СНГ об эффективности "Спутника" против омикрона

Когда закончится коронавирус и какие угрозы несет новый штамм омикрон, обсуждали во вторник, 28 декабря, на неформальном саммите лидеры стран СНГ. В Санкт-Петербурге по инициативе Владимира Путина на очную встречу собрались лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Российский президент сразу заявил, что главная тема встречи - общая борьба с пандемией коронавируса. "Наши коллеги сотрудничают, и сотрудничают очень конкретно, глубоко, в ежедневном режиме. Это касается совместной научной деятельности, разработки лекарственных препаратов и профилактических средств, обмена тест-системами, другими средствами преодоления этой болезни", - сказал Путин.

На саммите выступила главный санитарный врач России Анна Попова. К ней у лидеров стран было много вопросов. Попова рассказала, что коронавирус уже демонстрирует сезонность, а новые штаммы будут появляться и дальше. "Вирус, конечно, будет мутировать, и будут новые штаммы. Из того, что говорят ученые, он уже сегодня проявляет сезонность, он становится сезонным, он будет приходить в тот сезон, который себе выберет. И пока это тоже еще неопределенная история", - отметила Попова. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поинтересовался, что следует ждать от нового штамма омикрон. По словам Поповой, омикрон распространяется очень быстро и гораздо более заразен. "Но из того, что мы увидели на территории Южно-Африканской Республики, он там не вызывает очень тяжелого течения", - сказала она. При этом Попова отметила, что тяжелое течение только у тех, кто не привит и у кого тяжелая форма диабета или тяжелая форма онкологии. Отдельно она подчеркнула, что Россия - первая и единственная страна, которая изучила в ЮАР штамм коронавируса омикрон. "Я хочу поблагодарить нашего президента Владимира Владимировича Путина, он поручил нам с миссией оказаться в Южно-Африканской Республике. В течение 24 часов мы вместе с сотрудниками, специалистами министерства здравоохранения оказались там, и мы были первыми и, наверное, единственными на сегодняшний день иностранными специалистами, врачами, и учеными, и вирусологами, и эпидемиологами, которые оказались на месте, и мы видели, что там происходит", - сказала она. Сейчас омикрон в России пока не является доминирующим штаммом коронавируса, но ситуация в мире говорит о том, что он уже начинает превалировать и доминировать над дельтой, добавила Попова.

"Спутник V" точно нейтрализует штамм омикрон, заверил своих коллег Владимир Путин, отметив, что разговаривал на эту тему с руководителем Центра им. Гамалеи. "Он мне сказал, что только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высокий. Вот это буквально два дня назад я с ним говорил. Они эти исследования провели", - рассказал президент. По его словам, российская вакцина дает около 90% защиты.

При этом Путин подчеркнул, что уровень коллективного иммунитета к ковиду должен достичь 90%. "Коллеги за рубежом уже стремятся к иммунизации 90 с лишним процентов населения, 90-95", - отметил он и поинтересовался у Поповой, какой сейчас уровень коллективного иммунитета в России. Глава Роспотребнадзора заявила, что приближается к 56%. "А нужно 90", - отреагировал Путин. Попова согласилась, что при таком уровне иммунитета "мы не будем встречаться с этими инфекциями".

Россия будет помогать странам СНГ изучать геном коронавируса

Президент Беларуси Александр Лукашенко поинтересовался, можно ли надеяться на "затухание вируса", учитывая, что на смену дельте приходит более легкий омикрон. "Нам тоже очень хочется надеяться, но пока мы такими надеждами себя не тешим, пока мы готовимся к тому, что мы должны противодействовать распространению и защищать людей, иммунизируя их от нового варианта", - заявила Попова. Лукашенко также попросил Попову дать прогноз, что дальше будет с коронавирусом. Она ответила, что ни у кого в мире однозначного прогноза нет. "Но точно абсолютно, если мы сегодня не будем прививаться и соблюдать те меры санитарные, которые принимаем, завтра будет гораздо хуже", - отметила она. По ее словам, какой бы ни пришел штамм, это штамм этого же вида. "Поэтому вакцинная защита будет работать одинаково. Политика в Российской Федерации - максимальный коллективный иммунитет", - сказала глава Роспотребнадзора.

На саммите президент Казахстана отдельно поблагодарил Россию за помощь республике во время пандемии. "Действительно, на основе российской технологии "Спутник V" мы смогли наладить совместное производство в Караганде во исполнение нашей общей договоренности. Вакцина "Спутник V", можно сказать, сыграла решающую роль в том, чтобы остановить наступление коронавируса", - отметил он. А президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заметил, что было бы неплохо, если бы Россия и впредь помогала странам СНГ в изучении генома коронавируса. "Мы в этом направлении, безусловно, будем двигаться дальше. Спасибо вам большое за обобщение такое и предложение о дальнейшем сотрудничестве", - отреагировал Путин.

В целом Владимир Путин отметил важное преимущество в борьбе с пандемией для стран СНГ: сохранившиеся связи со времен СССР - общие предприятия и коммуникации - помогают преодолеть это тяжелое время.