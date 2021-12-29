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29.12.2021 12:09
Рубрика: Власть

В Гатчине сдали в эксплуатацию жилой дом, который строился 11 лет

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 297(8648)
Комитет Госстройнадзора Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию дома № 26/5 по улице Киргетова в Гатчине. Строительство здания заняло 11 лет, хотя изначально его собирались возвести за девять месяцев.
Фото: iStock
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В правительстве Ленобласти отмечают, что в 2010 году шестиэтажный дом начало строить ЗАО "Управление механизации № 276". Компания со своими обязательствами не справилась, и сейчас она признана банкротом.

Квартиры в недостроенном доме успели купить 32 семьи. Их признали обманутыми дольщиками. В 2017 году власти региона привлекли к достройке здания инвестора - строительную компанию "Русь". Это предприятие пообещало достроить дом, взамен получив земельные участки без торгов.

Правда, быстро закончить здание не получилось. За годы, что дом стоял недостроенным, некоторые его элементы успели прийти в негодность. Изначально ожидалось, что ключи граждане получат до конца 2020 года, затем срок перенесли на год, сейчас новая дата: выдача ключей намечена на первые недели 2022 года. Но в этот раз новоселье все же состоится, ведь дом уже введен в эксплуатацию.

Завершение долгостроя важно не только для самих дольщиков. Дом N 26/5 по улице Киргетова вплотную примыкает к дому N 24. Все 11 лет вокруг зданий стоял строительный забор. Когда стало ясно, что работы заморожены, рабочие ушли с объекта, а на стройку стали проникать подростки и маргинальные компании.

Статистика

В 2021 году в Ленобласти достроено 19 долгостроев, ключи получили 6,5 тысячи обманутых дольщиков.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область Восстановление прав обманутых дольщиков

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