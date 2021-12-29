В Мурманске начнет работать троллейбус-выставка

В Мурманске начнет работать тематический троллейбус, который поможет северянам поближе познакомиться с миром живописи. Проект получил название "Искусство в знакомом маршруте", сообщили в министерстве культуры Мурманской области.

Пассажиры троллейбуса, который будет ходить по маршруту № 4, смогут увидеть в нем репродукции картин местных художников из собрания Мурманского областного художественного музея, на которых изображены достопримечательности города.

Рядом с каждым произведением предполагается разместить информацию о картине и QR-код с видеоэкскурсией.

Кроме того, картины украсят 13 остановок общественного транспорта в Мурманске. Они будут наклеены на конструкции остановочных павильонов.