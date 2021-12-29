В Мурманске закроется самый северный в Европе океанариум

Угроза оказаться безработными и бездомными возникла перед пятью обитателями Мурманского океанариума - гренландским тюленем Пирсом, морским зайцем Диком и серыми тюленями Филей, Дашей и начинающей артисткой Живой.

Жители Мурманска не на шутку огорчены такой перспективой: они искренне любят животных, обладающих удивительными умениями. Например, 33-летний Филя - самый пожилой тюлень, выступающий в цирках мира. А Дик - единственный дрессированный морской заяц в России, умеющий играть на музыкальных инструментах. Кроме того, Мурманский океанариум является самым северным в Европе и входит в число главных городских достопримечательностей.

Однако с 1 января 2022 года океанариум прекратит работу. Год назад правительство РФ утвердило постановление, согласно которому на содержание и использование животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах теперь нужна лицензия. В частности, установлены жесткие нормы для размеров вольеров для животных, а сами учреждения теперь должны иметь канализацию, систему водоподготовки и очистки стоков. Даже освещение в океанариуме должно соответствовать определенным параметрам. По словам директора океанариума Ирины Коротыш, есть требования и к сухим площадкам, предназначенным для отдыха животных. Их площадь должна составлять десять квадратных метров, а не четыре, как сегодня. Мурманский океанариум, многие годы находящийся в тяжелом финансовом положении, выполнить эти требования не может.

Еще в 2018 году Дмитрий Филиппов, который тогда был главой Мурманска, заявил: "Океанариум - визитная карточка города, нельзя допустить, чтобы он прекратил существование". В апреле 2020-го рассматривался вариант передачи океанариума в муниципальную собственность по соглашению сторон. Сегодня городские власти фактически открестились от этого намерения, подчеркнув, что "океанариум никогда не был муниципальным учреждением". В пресс-службе администрации Мурманска пояснили, что с 1996 года он действовал под эгидой Мурманского морского биологического института. В 2006 году ММБИ прекратил финансирование океанариума из-за нехватки средств. В январе 2007 года учреждение было куплено компанией "Арктиксервис" и получило новое название "Арктиксервис - Мурманский океанариум". С 2018 года по сегодняшний день его учредителем является компания "Север Строй".

Как рассказал один из сотрудников океанариума, самый сложный вопрос: где содержать животных? Здание океанариума старое, с протекающей кровлей, его ремонт потребует немалых расходов, которые вряд ли когда-нибудь окупятся. Перевозить животных из старого здания на новое место жительства некуда. Кроме того, трое из пяти тюленей пребывают в почтенном возрасте, и переезд для них станет огромным стрессом.

Решить финансовые проблемы океанариума без поддержки из бюджета невозможно, считают представители его коллектива. Основная статья расходов - вода, электроэнергия и рыба для тюленей, стоимость этих ресурсов растет с каждым годом. Одной только рыбы животным требуется около 1200-1300 килограммов в месяц. А ведь им нужны еще и витамины. Кроме того, необходимо платить зарплату сотрудникам. При этом доходы океанариума сокращаются, особенно после пандемийных ограничений.

- Одним росчерком пера эту проблему не решить, - заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Плохо, что с этим вопросом в свое время не разобралась городская власть. Океанариум действительно не сможет проводить представления с 1 января. Но мы договорились с собственником, что расходы на содержание животных и выполнение обязательств перед коллективом он берет на себя и в 20-х числах января представит мне концептуальный проект по реконструкции и созданию нового объекта. Затем будем принимать решение.

Справка "РГ"

В 1984 году на базе Мурманского морского биологического института в поселке Дальние Зеленцы была создана лаборатория морских млекопитающих, которая изучала возможности обучения дельфинов и тюленей для помощи людям в мирное и военное время.

Первое выступление дрессированных тюленей состоялось 12 июля 1992 года на открытом комплексе в Семеновском озере. В 1995 году началось строительство закрытого океанариума, а 4 октября 1996 года, на 80-летие Мурманска, он принял первых посетителей.

Кстати

У некоторых питомцев Мурманского океанариума весьма нелегкая судьба. Например, тюленя Филю подобрали в море во время научной экспедиции ММБИ. Будущий артист тогда был детенышем, потерявшим маму. По словам тренера Фили Александра Калинина, его подопечный понимает своего наставника без слов. А молодая самка тюленя Жива в 2012 году была подброшена к ветеринарной клинике в Калининграде. Израненная лодочным винтом, она перенесла несколько операций, после которых Живу два года долечивали в Петербурге. В 2014 году ее перевезли в Мурманск, где она очаровала зрителей своим умением петь разными голосами.