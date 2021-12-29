В Мурманской области встретили Гиперборейский Новый год

Жителям Мурманской области повезло с праздниками: Новый год они встречают самыми первыми в России. Это стало возможным благодаря туристическому проекту "Ковдор - столица Гипербореи", реализуемому в городе Ковдоре при поддержке компании "ЕвроХим".

Согласно древней легенде о стране Гиперборее, Новый год в ней праздновался в день зимнего солнцестояния, приходящийся на 22 декабря. Напомним, это день, когда Солнце проходит по своей самой южной точке и достигает минимальной высоты над горизонтом. На этот момент приходятся самый короткий день и самая длинная ночь в году. В этот день тьма особенно близко, и всем людям необходимо призывать силы света и проводить очищающие обряды, чтобы живительное Солнце снова осветило землю своими лучами.

Уникальный праздник вырос из древних легенд о символе вечности - великом змее Куввте, который просыпается как раз в самую длинную ночь в году и под бой барабанов и сполохи салюта выходит к людям. Предполагается, что от древнесаамского слова "Куввт", что означает "змей", и произошло название города Ковдор. Участники праздника в очередной раз встретили этого покровителя здешних мест, который, по древним саамским поверьям, единственный раз в году выходит к людям, несет им свет и тепло, исполняет желания, восстанавливает мир и спокойствие на земле Гипербореи.

Но покровительство, которое мудрый Куввт вместе с "ЕвроХимом" оказывает Ковдору, выражается не только в этом. За три минувших года город значительно изменился - стал уютнее, привлекательнее, удобнее для жизни. Еще несколько лет назад рядом с детской библиотекой находился грязный пустырь, поросший березняком. Теперь он превратился в ухоженный детский сквер. А главной достопримечательностью города стал Гиперборейский парк. В этом году здесь появились пятнадцать удивительных снежных композиций, сделанных руками работников градообразующего предприятия - Ковдорского ГОКа, входящего в структуру "ЕвроХима". Каждого, кто приходит сюда на прогулку, восхищают макет горно-обогатительного комбината и БелАЗ с железной рудой в кузове, выполненные из снега. Кстати, скульптура БелАЗа одержала победу в народном голосовании на приз зрительских симпатий конкурса снежных и ледовых скульптур, объявленном Ковдорским ГОКом к Гиперборейскому Новому году. В нем приняли участие 975 человек, из которых 209 отдали свои голоса за БелАЗ.?

Авторы этой скульптуры - Александр Данилов, Константин Берегенько, Александр Андреев и Александр Надеждин. Их ожидает заслуженная награда.

Совсем недавно центральный район города, где когда-то проводилось множество праздников и мероприятий, выглядел весьма запущенным. Но благодаря поддержке "ЕвроХима" и администрации области, муниципальным властям и заинтересованным горожанам удалось не только вернуть городскому центру его прежнее значение, но и сделать его облик еще лучше, чем он был во времена СССР.?Недавно здесь появилась новая достопримечательность - аллея с декоративными кустарниками и голубыми елями, которые были специально закуплены в одном из лесопитомников Санкт-Петербурга. Все деревья прижились, и с каждым годом они будут становиться все выше и краше. В зимнюю пору парк не менее прекрасен, чем летом и осенью. Сейчас его посещают вчетверо больше людей, чем прежде, отметил глава Ковдорского муниципального округа Сергей Сомов.

- Предстоит сделать еще очень многое, - подчеркнул председатель совета директоров "ЕвроХима" Игорь Нечаев. - Наши планы связаны не только с развитием производства, но и с дальнейшим благоустройством Ковдора, сносом аварийных построек, портящих его вид, строительством нового жилья. Ковдор обязательно станет городом, откуда не захочется уезжать.

На Севере можно почувствовать себя великаном и найти сокровище, но не в земле, а в себе самом

Чтобы увидеть Гиперборейский Новый год, в Ковдор приехали знаменитости. В городском Дворце культуры выступили заслуженные артистки России Нина Шацкая, чей голос завораживает ценителей джаза и романса по всему миру, и Алика Смехова, известная актриса театра и кино.

- Поездка в Ковдор подарила мне необыкновенные впечатления, опыт, - поделилась она эмоциями. - Очень понравилась сказочная тема Гипербореи. Я всегда мечтала найти Шамбалу. Думаю, это то самое место силы. Мы всегда его ищем, а оно находится внутри нас.

А режиссер и драматург МХАТ Дмитрий Минченок признался, что в Заполярье ему пришла идея снять триллер по мотивам мировых мифов.

- В "Макбете" Шекспира есть упоминание о кавдорском тане. И там тоже "Кавдор" означает змей. Такое сравнение убеждает в том, что мир гораздо меньше, чем мы можем себе представить, - сказал он. - Сегодня я увидел, как мир открывается заново для человека непосвященного с совершенно неожиданной стороны. Север - удивительная земля. Здесь можно почувствовать себя великаном, найти сокровище, но не в земле, а в себе самом.

А на городской сцене, не побоявшись 20-градусного мороза с ветерком, выступили артисты из Мурманска, Североморска и Санкт-Петербурга. Завершился праздник шумным и красочным фейерверком, который вызвал всеобщий восторг ковдорчан.

Кстати

Гиперборея в древнегреческой мифологии - легендарная северная страна, место обитания народа гипербореев. Согласно легендам, Гиперборея (она же Арктида) - праматерь всей мировой культуры, о существовании которой известно из античных манускриптов. Есть гипотеза, что следы этой древнейшей цивилизации найдены на Кольском полуострове. Она стала отличным поводом, чтобы запустить проект "Ковдор - столица Гипербореи", который в 2019 году признан лучшим в России по продвижению территорий и стал лауреатом национальной премии "Серебряный лучник". В июне 2021 года проект стал победителем конкурса общественной интерактивной платформы Живоенаследие.рф, в котором участвовали 1478 заявок из всех регионов России. Ковдорский проект победил в категории "Образы" наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, рядом республик и крупных областей.

Сегодня проект является узнаваемым туристическим брендом Ковдора, в его рамках разрабатываются эксклюзивные маршруты для гостей Заполярья. Качающийся сейд Эа, скала Голова Воина, замысловатые лабиринты и каменные пирамиды в окрестностях Ковдора привлекают внимание туристов, любителей экзотики, ученых. Для них туристы клуба "Горизонт" проводят интересные походы и даже серьезные экспедиции к "местам силы".

Справка "РГ"

Ковдорский ГОК - большое градообразующее предприятие-комбинат в городе Ковдоре Мурманской области, входящее в структуру компании

"ЕвроХим". С 1962 года оно ведет разработку Ковдорского комплексного месторождения магнетитовых руд, которое находится в 20 километрах от границы с Финляндией.

Предприятие занимает второе место в России по количеству добываемой железной руды, а также является одним из лучших производителей апатитовой руды в России. Кроме того, это единственный в мире производитель бадделеитового концентрата, который является сырьем для керамических изделий, огнеупоров, а также циркония, который используется при изготовлении оболочек тепловыделяющих сборок для атомных электростанций. Источником сырья является карьер "Железный", уникальность которого в том, что он практически вертикально уходит вниз на глубину более 800 метров. К южной части карьера примыкает месторождение апатит-штаффелитовых руд. В 2020 году

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство комплекса по их обогащению.

Около 80 процентов железорудного концентрата реализуется в России - он направляется на такие предприятия, как "Северсталь", "Западно-Сибирский металлургический комбинат". Остальные 20 процентов продукции уходят на экспорт в Чехию, Словакию, Польшу. Бадделеитовый концентрат экспортируется в Японию, США, европейские страны.

Ковдорский ГОК - одно из немногих предприятий в России, которое перерабатывает собственные отходы. Ими являются "хвосты" техногенного месторождения, которые складировались десятилетиями. Из них извлекаются дополнительные объемы апатитового концентрата - сырья для производства фосфорных удобрений. За минувшую четверть века переработано более 62 миллионов тонн отходов, из них выпущено более 7,5 миллиона тонн апатитового концентрата.

Акцент

Фото: Министерство информационной политики Мурманской области

Здоровая тенденция

В Ковдоре врачи будут получать доплаты.

Врачам дефицитных специальностей, работающим в Ковдоре, будут доплачивать по 50 тысяч рублей ежемесячно за счет компании "ЕвроХим". Об этой договоренности сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Медики, приезжающие в Ковдор из других регионов, получат квартиры с мебелью. По словам главы региона, до конца 2021 года эту поддержку получат первые 11 специалистов.