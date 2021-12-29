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29.12.2021 12:12
Рубрика: Общество

В Петербурге малообеспеченные получат выплаты даже без регистрации

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 297(8648)
В Петербурге малообеспеченные семьи, в которых воспитываются дети от трех до семи лет, смогут получать ежемесячные выплаты вне зависимости от наличия постоянной регистрации в городе. Соответствующие поправки внесены в региональный Социальный кодекс.

Напомним, ежемесячная выплата малообеспеченным семьям - это федеральная льгота, она появилась с начала прошлого года. Назначается она в случае, если доход на одного члена семьи меньше прожиточного минимума и составляет 5588 рублей в месяц.

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Ранее в городе действовало требование, что для получения выплат необходима постоянная местная регистрация. Но многие семьи со скромным доходом имеют только временную регистрацию, а есть и те, у кого прописка отсутствует совсем или относится к другому региону. Эта категория людей, к слову, часто вообще не имеет своего жилья и вынуждена из своего более чем скромного дохода выделять средства на съем квартиры или комнаты. Сейчас граждане в такой ситуации смогут, по крайней мере, получать дополнительное пособие.

Цифра

25 тысяч семей в Петербурге получили льготу для малообеспеченных.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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