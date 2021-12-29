В Петербурге сантехник бросился в кипяток ради пассажиров троллейбуса

В Петербурге сантехнику жилкомсервиса № 2 Выборгского района Николаю Филю вручили почетную грамоту за мужество и самоотверженность при ликвидации аварии на теплосети. Мужчина очень серьезно рисковал своим здоровьем, чтобы спасти пассажиров троллейбуса.

Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, 8 декабря возле дома № 15 по улице Есенина прорвало трубу и горячей водой. Диаметр поврежденной трубы - 600 миллиметров, напор большой, температура воды - более 90 градусов.

Прибывшие на место сантехники стали огораживать опасную территорию, это первый и обязательный этап при ликвидации последствий подобных ЧП. В это время к остановке, которая находилась в зоне разлива начал подъезжать троллейбус.

Николай Филь бросился через опасную зону к троллейбусу и смог предупредить водителя, чтобы он не высаживал пассажиров в кипяток. В результате сам сантехник получил ожоги обеих ног второй степени, но никто больше не пострадал.