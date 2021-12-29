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29.12.2021 12:05
Рубрика: Власть

В Вологодской области отремонтируют 35 мостов

Текст: Мария Голубкова (Вологодская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 297(8648)
В ближайшие три года в Вологодской области отремонтируют 35 мостов. В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" регион получит на эти цели дополнительно 4,1 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Ранее в рамках нацпроекта приводили в порядок только региональные дороги и дороги агломераций с асфальтовым покрытием. В течение 2021 года велись переговоры по расширению этих рамок, и договоренность достигнута, сообщили в правительстве Вологодской области. В регионе будет отремонтировано 29 объектов на региональной сети дорог, четыре моста в Вологде и два в Череповце.

Фото: пресс-служба ЗВО
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- На три из семи сооружений - через реки Чистовка, Шарма и Музга - контракты подписаны, на ремонт еще четырех контракты планируется подписать до апреля 2022 года, - сообщил первый заместитель губернатора, председатель правительства Вологодской области Антон Кольцов. - Параллельно с этим ведется подготовка проектно-сметной документации на ремонт оставшихся объектов.

В первую очередь планируется провести работы на мостовых сооружениях, которые находятся на участках дорог, включенных в программу ремонта по нацпроекту. Это, к примеру, трассы Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец и Тотьма - Никольск.

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