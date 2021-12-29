Жители Гатчины оказались недовольны ограждением парка "Зверинец"

Несколько месяцев длится противостояние жителей города Гатчины и дирекции расположенного здесь музея-заповедника. Камнем (или в данном случае парком) преткновения стала территория ГМЗ "Гатчина", охраняемая ЮНЕСКО.

Территория большой исторической и природной ценности является частью города. И разделяет (или соединяет) его разные части. До последнего времени многие десятилетия парки - Дворцовый, Сильвия, Зверинец, Приоратский и Орловая Роща - город объединяли, являясь местом общего притяжения. А какой глагол уместнее будет применять к этой территории в будущем, зависит от условий ее использования, которые определяет сейчас руководство ГМЗ.

Так уж сложилось, что жилые дома расположились вокруг этой зеленой зоны. И в разных районах населенного пункта находятся разные части социальной и бытовой инфраструктуры. Как показали замеры, проведенные нынешним летом сотрудниками ГМЗ, в некоторые дни транзит по парковым тропинкам составляет почти половину (45 процентов) от общего числа посетителей.

Пока проход остается свободным, но, по словам горожан, все понимают, что рано или поздно вход в парк станет платным. Они обеспокоены, что им придется либо ходить в обход, что далеко и небезопасно, либо платить за то, чтобы коротким путем попасть на другой конец города.

Осенью нынешнего года признаки будущего забора появились по периметру не огороженного до этого парка "Зверинец". Для горожан, особенно жителей расположенного в непосредственной близости микрорайона "Хохлово поле", это стало не просто неприятной новостью.

- Если "Дворцовый парк" последние годы огражден решеткой, то "Зверинец" всегда был открыт, это была доступная всем лесопарковая зона, - говорит жительница Гатчины Людмила Воронкова. - Жители города, гости привыкли там отдыхать семьями, ходить на лыжах, заниматься бегом, ходьбой с палками. И вот теперь здесь появится забор длиной 470 метров, которые нужно будет пройти вдоль проезжей части, чтобы добраться до входа в парк.

Тогда активисты решили бороться за право свободно передвигаться по городу и иметь свободный доступ к привычным местам прогулок и отдыха. За короткое время они собрали более двух тысяч подписей за то, чтобы заграждение не устанавливали или чтобы хотя бы вход в парк оставили в удобном для них месте.

Музей-заповедник находится в самом центре столицы Ленинградской области, жители которой всегда думали, что их мнение по вопросу благоустройства родного города чего-то да стоит

Кстати, именно в этом месте, о котором идет речь, два года назад по многочисленным просьбам гатчинцев был установлен светофор, который сделал безопасным пешеходный переход через граничащую с парком улицу Крупской. Теперь он окажется ненужным, ведь, перейдя дорогу, люди просто упрутся в забор.

У дирекции заповедника, разумеется, свои цели и задачи. Главная из которых - сохранность ансамбля Гатчинского дворца, памятника культурного наследия ЮНЕСКО. Парковый ансамбль и все музейные объекты - это государственная собственность Санкт-Петербурга, отнесенная к памятникам истории и культуры. И здесь вступают в силу правила для посетителей и управляющих таких объектов. В том числе и принятые регламенты по установке ограждений, поддержанию порядка, проведению благоустройства.

Некоторое время назад в прямом эфире местного телеканала директор Музея-заповедника "Гатчина" Василий Панкратов заявил, что ограждение вокруг парка "Зверинец" появится обязательно. Это лишь дело времени и денег.

- Иначе нам невозможно каким-то образом эту территорию контролировать и за нее отвечать, - пояснил он. - Скорее всего, в следующем году мы введем платную систему входа в парки "Дворцовый" и "Сильвия". Деньги нам в первую очередь нужны на восстановление 400 гектаров парка "Зверинец", находящихся сейчас в печальном состоянии.

Директор пообещал при этом, что платный вход не коснется гатчинцев.

- По крайней мере, пока мы с правительством Ленинградской области не придем к общему решению, - уточнил он. - Возможно, в качестве компенсации из регионального бюджета будут оплачиваться определенные работы по благоустройству.

Вход же в садово-парковую зону "Зверинец", по словам директора, никогда не станет платным. И там по-прежнему можно будет без ограничений ездить на велосипедах, заниматься спортом, гулять с детьми и собаками, ходить на лыжах и со скандинавскими палками. Возможно, там станет меньше спортивных и общественных мероприятий. Поскольку это все-таки музей-заповедник. Правда, находится он в самом центре столицы Ленинградской области, жители которой всегда думали, что их мнение по вопросу, которое касается их родного города, чего-то да стоит.

Комментарий

Владимир Цой, заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия:

- Парки "Гатчины" находятся на балансе города Санкт-Петербурга и под государственной охраной. Понятно, что коллеги хотят максимально его сохранить. И мы благодарны музею, что они выполняют свою функцию охраны памятника культуры, что поставили забор по его границам. В парке будут введены режимы посещения, это совершенно точно, он не может посещаться бесконтрольно. Но это будет сделано без ущерба для жителей Гатчины. Этот вопрос комплексный, его надо решать. И мы уверены, что найдем это решение.