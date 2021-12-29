Чем героям "РГ" запомнился уходящий 2021-й год

Перед самым Новым годом принято подводить итоги. Поднимая бокал с шампанским, провожая год старый, каждый вспоминает, что он принес в его жизнь. Многие сейчас сетуют на "плохие" времена, на то, что ковид стал тяжелым испытанием для всех. Но ведь жизнь на самом деле полосатая штука, и в ней случаются не только болезни, инфляция и депрессия. В этом мы убедились, когда попросили друзей "РГ" рассказать, какие счастливые события у них произошли в уходящем году.

Лучший учитель РФ Михаил Гуров: В этом году я познакомился со многими замечательными людьми в Ростовской области и по всей стране. Фото: Тагир Раджавов/РГ

Татьяна Сорокина, самая многодетная приемная мать России, Аксайский район, Ростовская область

- Уходящий год подарил мне много положительных эмоций. Для меня он был юбилейным, и на мой день рождения съехались многочисленные дети, внуки, правнуки. Приехала даже подруга детства, с которой мы сидели за одной партой. В январе у меня родилась 50-я внучка Диана. Осенью в нашем доме поселились еще двое новых ребят, Катя и Максим. Теперь у меня детей не 83, а 85!

А Российский детский фонд сделал нам замечательный сюрприз - подарил нашей семье автомобиль "ГАЗель", при помощи которого мы сейчас переезжаем в новый дом. Его, кстати, тоже удалось купить благодаря победе во всероссийском конкурсе на самую многодетную семью в 2012 году.

Виктория Лопырева, телеведущая, фотомодель, Мисс Россия-2003, Москва

- Мир переместился на экраны гаджетов, и у меня появилось больше времени для общения с сыном. Счастлива наблюдать, как сын растет, отвечать на его вопросы. Мы гуляем, учимся и даже впервые посетили футбольный матч - мировое первенство по пляжному футболу в Москве. Вот такой неожиданный эффект пандемии... А если говорить о работе, открылась всемирная выставка

"Экспо-2020", и я рада вновь представлять на таком важном мероприятии нашу страну, наш инвестиционный, да и туристический потенциал. Показать Россию яркой, успешной и дружелюбной!

Руслан Внедорожный, путешественник в автофургоне, Кабардино-Балкария

- На самом деле каждый год чему-то нас учит, мы получаем новый опыт, и это здорово. Третий год мы с моим напарником - хвостатым Ричи находимся в путешествии, но этот год мы прожили в Кабардино-Балкарии. В городе Прохладном я организовал студию-ателье по производству домов на колесах. Налаживание производства с нуля в городе, где нет ни друзей, ни знакомых, - хороший опыт. У меня уже есть небольшая команда, и мы завершаем первый большой внедорожный прицеп-дом, который поедет в Татарстан.

А еще мы с Ричи установили мировой рекорд, поднявшись с прицепом-домом по сложному и опасному перевалу Чегетжара на высоту 3130 метров, самую высокую точку, куда поднялся прицеп-дом.

В следующем году мы замахнулись на новый мировой рекорд, но об этом позже. Хочу поздравить всех читателей газеты с наступающим Новым годом и пожелать всем жителям нашей страны добра, благополучия и мира!

Ибрагим Магомедов, десятилетний владелец куриной фермы, Махачкала

- Год - удачный. Я активно работал над своим делом. Во-первых, увеличил площадь курятника. Во-вторых, увеличил поголовье птиц. В-третьих, меня пригласили экспертом на проект "Недетский бизнес", это очень почетно.

Также я стал ведущим передачи "Детские новости" на местном телеканале. А еще своим достижением года я считаю то, что мне удалось выучить наизусть "Лигурию", самую длинную скороговорку в мире. Она состоит больше чем из 400 слов!

Игорь Мироненко, изобретатель, город Зерноград Ростовской области

- В этом году я получил неожиданное признание: получил сертификат Международного агентства регистрации рекордов "ИНТЕРРЕКОРД" на свое изобретение - единственный в мире сейф для сала. (Это 38-е по счету изобретение Игоря.) Идея родом из студенческих времен, когда все самое вкусное постоянно пропадало из холодильника общежития. Например, сало. Вопрос актуален и сейчас, поскольку сало сегодня - продукт недешевый, и есть прекрасные ценные его виды. Мой сейф - это такой гибрид на сплаве творчества и электроники. Он из дерева, с металлическими накладками и декоративными ручками. Имеет замок с секретом и встроенный смарт-трекер для определения локации с экрана смартфона, прилагаются также электронные весы, нож и разделочная доска. Всем любителям сала посвящается.

Светлана Фадеева, детская писательница, Ростов-на-Дону

- Я всегда отношусь к жизни позитивно, и плохого года быть не может, потому что все это наша жизнь. 2021-й для меня снова удался: совместно с государственным издательством "Беларусь" мы запустили большой литературный проект, посвященный детским страхам. Это целая серия красочно иллюстрированных художественных детских книг о том, как главный герой сильно чего-то боится, а потом справляется с этим и оборачивает свои страхи в достоинства, преимущества.

Увидев большой интерес к этой тематике, я разработала практический курс для родителей и их детей под названием "Бояться не стыдно", в котором мы будем бороться со страхами сами и помогать своему ребенку на примере детских сказок. Он будет представлен в Санкт-Петербурге, а затем станет доступен в форме онлайн-курсов. Ребенок боится воды, а принятие ванны превратилось в испытание? Малыш выходит на балкон и не может смотреть вниз? Пугается при виде молний и шума грома, а паучок в углу видится страшным монстром? Тогда этот курс для вас.

Алексей Коломин, студент-рекордсмен, Астрахань

- Я стал призером чемпионата мира по роупскипингу. Он должен был проходить в Японии, но из-за пандемии коронавируса состоялся виртуально: участники предоставляли жюри видеозаписи своих прыжков. Я записывался в спортзале университета. Занял второе место, моя серебряная медаль уже в пути.

Также в этом году попал в книгу "Интеррекорд" по числу прыжков через скакалку за час - прыгнул 7 275 раз - и в Книгу рекордов России по количеству четверных прыжков на скакалке - 19. Всего за последние три года установил десять разных рекордов и открыл свою секцию по роупскипингу.

Оксана Казарян, шоколатье, победитель "Лаборатории бизнеса", Ростов-на-Дону

- Этот год стал для меня переломным, я приняла решение с хорошей, стабильной должности уйти в свое дело. Думаю, это было хорошее решение - послушать себя, свои истинные желания и понять искренние цели. Ведь работа должна приносить и удовольствие. Также к самым удачным решениям этого года могу добавить обучение, причем не только азам кондитерского и шоколадного искусства, но и основам бизнеса у предпринимателей, психологии, работы с подсознанием, а также искусству продаж - это ведь совсем не просто. Не зря опытные бизнесмены говорят, что лучшие инвестиции - в себя и в свою голову.

Меркурий, митрополит Ростовский и Новочеркасский

- В жизни верующего человека самое важное чувствовать, что Господь рядом. Как сказал преподобный Симеон Новый Богослов в XI веке: "Он начало и конец нашего пути, но Он же и путник, который сопровождает нас к блаженной цели". Для меня самым существенным в 2021 году было то, что Господь меня не оставлял. И это правда.

Михаил Гуров, победитель конкурса "Учитель года", Ростов-на-Дону

- В этом году я познакомился со многими замечательными людьми в Ростовской области и по всей стране. Благодаря этим встречам для меня открылись новые горизонты и ориентиры для развития. А еще массу впечатлений дарит дочка Маша. Ей сейчас 3,5 года, возраст почемучек. Она открывает мир и задает много вопросов, и мы с женой делаем открытия вместе с ней. Нередко Маша выдает забавные вещи. Пока я участвовал в конкурсе, ребенок привык к тому, что папу показывают по телевизору или в интернете. Теперь, когда она видит по телевизору мужчину в костюме, сразу кричит, что это папа. И чаще всего ее выбор падает на Владимира Владимировича Путина.

Наталия Туйгунова, автор "хулиганских" экскурсий по Астрахани

- Этот год стал для меня реально звездным! Я получила премию под названием "Звезда под рюкзаком" за развитие активного туризма среди авторов-путешественников.

Победителей выбирали по результатам интернет-голосования, я выиграла в номинации "Свой край", где представлялись проекты, направленные на увеличение популярности и развитие туризма в родном регионе.

Мои экскурсии проходят по старинным дворикам, закоулкам, по улицам, где раньше была река, с интерактивом и песнями под гитару. А еще в этом году я открыла свою школу гидов, в которой уже прошли обучение около 60 человек.

Андрей Арчаков, 15-летний режиссер, Москва

- В 2021 году ко мне пришла слава. "РГ" писала, как я стал самым юным режиссером, замахнувшимся на постановку исторического фильма "Екатерина II. Закат Великой". А потом начался просто стремительный взлет. Картину показали на Мосфильмфесте, она пошла в прокат и стала собирать лавры. Победила на двух российских фестивалях, причем "взрослых" фильмов, а потом в двух американских, и нас пригласили в страну киноиндустрии на фестиваль FLIC. Очень хочу, конечно, попасть на фабрику мировых кинолент, но помешали ковидные ограничения на въезд в США. Не знаю, как в этих условиях воспользоваться приглашением. Но в любом случае, я очень счастлив, сбылась главная моя мечта!

Мари Ито, артистка балета Ростовского музыкального театра, Ростов-на-Дону

- Лучшее событие года - мой выход на сцену после долгого декретного отпуска и встреча с любимыми зрителями. Я вернулась к работе и опять танцую! Вначале было тяжеловато, но я очень хотела танцевать. Помогло то, что я привыкла много и долго работать. Еще когда училась, танцевала до мозолей на ногах - не могла даже ходить после репетиций. Но это было мне привычно и обычно. И снова у меня партия в "Жизели", а на Новый год я исполняю главную партию в "Щелкунчике".

Спектакль будет прямо 31 декабря, так что даже новогодний стол собрать не успею - будет полная импровизация!

Второе событие - исполнился год моей дочке Лиане. Это самый особенный возраст. Она познает мир, и мы с мужем Арсением вместе с ней проходим этот удивительный этап. Желаю всем чаще смотреть на мир глазами ребенка, это восхитительно.

Леонид Дьяков, врач, Ростов-на-Дону

- Удалось помочь большинству людей, которые обращались ко мне за помощью. Удалось улучшить условия в клинике, сделать то, что несколько лет собирались. Я познакомился с главным специалистом Минздрава России по остеопатии, стал главным внештатным специалистом горздрава по реабилитации, кое-что сделал и для своего здоровья.