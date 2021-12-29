Что изменится в регионах юга России в 2022 году

В 2022 году на юге России вступают в силу региональные законы, призванные улучшить качество жизни местных жителей. Кроме того, начнется реализация новых социальных проектов.

Волгоградская область: Увеличится компенсация за газификацию дома

В Волгоградской области увеличат компенсацию за газификацию дома почти в три раза, до 50 тысяч рублей. Решение об этом принял губернатор региона Андрей Бочаров.

- Мы принимаем решение в три раза, с 17,7 до 50 тысяч рублей, увеличить сумму, для того чтобы помочь людям приобрести оборудование и газифицировать свои дома, - заявил Бочаров на встрече с жителями Новониколаевского района.

Компенсация предназначена, в первую очередь, селянам, а также малообеспеченным и многодетным семьям.

Подорожает техосмотр автомобилей

С 1 января в Волгоградской области на 3,2 - 3,4 процента увеличится предельная плата за техосмотр транспортных средств. В частности, техосмотр пассажирских маршруток вместо прежних 499 рублей в следующем году будет стоить 515. Услуга автоэвакуаторов подорожает до 583 рублей (было 565 рублей). Техосмотр цистерн для перевозки и заправки нефтепродуктов обойдется в 1339 рублей (было 1296 рублей). Техосмотр транспортных средств класса 3, предназначенных для перевозки опасных грузов, будет стоить теперь 1510 рублей (было 1462).

Ростовская область: Пенсионеры получат льготу при посещении музеев

В Ростовской области расширяется перечень льготных категорий для посещения донских музеев. Их в регионе, по данным регионального министерства культуры, 44.

Сейчас льготы при посещении учреждений культуры положены детям дошкольного возраста, школьникам, военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий. Теперь же скидки на билет или право бесплатного посещения получат и пенсионеры.

В Ростове-на-Дону школьникам добавят денег на еду

С 10 января 2022 года вступают в действие изменения в постановление администрации Ростова, определяющее цену бесплатного питания в муниципальных школах. Бесплатный горячий завтрак или обед, которым обеспечивают всех учащихся начальных классов, теперь будет составляться исходя из стоимости 76 рублей 45 копеек и 107 рублей 3 копейки соответственно. Это примерно на 20 - 27 рублей больше, чем раньше. Причем такое же меню будет у школьников с ограниченными возможностями здоровья, для которых раньше была отдельная калькуляция.

Ежедневное горячее питание получают также дети средних и старших классов, если семьи официально признаны малообеспеченными. Стоимость питания для них подняли с 76 рублей 47 копеек до 90 рублей 13 копеек. А для детей с ограниченными возможностями - до 216 рублей 31 копейки.

Кроме того, в новом году в Ростовской области учеников частных школ также будут кормить бесплатно за счет бюджета региона.

Маршрут "Ласточки" в Анапу продлят до Таганрога

С 1 января изменится маршрут поезда N 839/840 сообщением Ростов-Главный - Анапа. Его конечной станцией станет Таганрог-2. И если раньше состав ходил через станции Тимашевская и Протока Краснодарского края, то теперь будет останавливаться и в Краснодаре.

Из Таганрога "Ласточка" отправится в 05.33. На станции Крымская поезд разделится на два состава. Один прибудет в Новороссийск в 12.45, другой - в Анапу в 13.45. В обратный путь "Ласточки" отправятся из Анапы в 15.42, из Новороссийска - в 15.55.

Составы объединят на станции Разъезд 9-й км, и уже сдвоенный поезд прибудет в Таганрог в 23.28.

Калмыкия: В медицинском вузе Элисты появятся целевые места

Глава республики Бату Хасиков совместно с министром здравоохранения региона Юрием Кикеновым приняли решение о создании целевых мест на новом медицинском факультете в Калмыцком государственном университете имени Б. Б. Городовикова.

Абитуриенты из всех районов Калмыкии смогут поступить в вуз на факультеты "Педиатрия" и "Лечебное дело" на бюджетной основе или же по квоте. После получения диплома целевики должны отработать в медицинских организациях региона: КалмГУ уже заключил договор с ними о прохождении практики.

- Мы заинтересованы в том, чтобы дефицит рабочих кадров сократился, и наша общая задача - привлечь больше специалистов в медицинские учреждения республики, - отметил Бату Хасиков.

Астраханская область: Сироты смогут бесплатно получить образование

В Астраханской области 1 января 2022 года вступают в силу изменения статьи 16 регионального закона "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан", касающиеся образования детей, оставшихся без родителей.

Согласно этим поправкам, сиротам не придется оплачивать подготовительные курсы государственных вузов в регионе, либо они смогут получить денежную компенсацию затрат на такие курсы в других российских вузах, имеющих лицензию.

Кроме того, в соответствии с поправками сироты смогут воспользоваться правом бесплатно получить образование рабочего или служащего в профучилище, но только один раз. Также им предоставлена возможность получить второе профобразование по программам подготовки рабочих и служащих в ссузе. Если учреждение находится в другом городе, то, согласно закону, расходы на обучение компенсируются из астраханского облбюджета.