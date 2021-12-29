Фигуристы и солисты Большого театра устроили шоу в кремле Астрахани

В Астраханском кремле открылось оперно-балетное представление на льду "Зимняя сказка". Его организовали в рамках нацпроекта "Культура". Шоу началось днем со спектакля "Щелкунчик" в постановке фигуриста Ильи Авербуха и продолжится вечерним выступлением оперных звезд Большого театра. Специально для праздника на Соборной площади кремля построили сцену с ледовым катком.

Вход на представление - свободный. Возле сценической площадки работает рождественская ярмарка, где продают чай, баранки и, несмотря на морозец, мороженное.

- Мы сюда приехали из Нижнего Новгорода, там температура минус 16 и ветер. Это нас буквально "убивало", - отметил "РГ" двукратный чемпион мира по фигурному катанию Максим Ставиский. - А здесь в Астрахани: минус один. Разница существенная.

- Утепляться насколько возможно, все время двигаться, пить чай с медом, лимоном и имбирем - это прекрасно, - рассказал об особенностях работы на открытом воздухе зимой, трехкратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион Роман Костомаров.

Артисты отметили, что в последнее время им все чаще приходится работать на открытых катках, но в Астраханском кремле они впервые.

- Для нас большая честь выступать в таком потрясающе-красивом месте, я уверен, это даст развитие занятиям спортом в регионе, - отметил Илья Авербух.

Вместе с легендарными фигуристами на лед вышла воспитанница федерации фигурного катания Астраханской области восьмилетняя Анастасия Метелкина. Она недавно защитила второй юношеский разряд и освоила двойные прыжки.

- С девочкой сегодня катались первый раз, выступила она замечательно! - отметила успехи юной фигуристки исполнительница главной роли в "Щелкунчике" двукратная чемпионка Европы, чемпионка мира, призер Олимпийских игр Оксана Домнина.

Вечером на площади - концерт: поют солисты Большого театра России Ольга Селиверстова и Александр Краснов, а также солист Казахского Государственного Академического Театра Оперы и Балета Таир Тажи. Они исполнят фрагменты опер русских композиторов.

А 30 декабря на ледовой сцене состоится концерт хора и солистов Астраханского театра Оперы и Балета.

Звездный каток, на котором выступали артисты, будет открыт до конца января, здесь организован прокат коньков для всех желающих.

Подробности читайте в ближайших номерах "Российской газеты".