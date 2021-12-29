Елка-"хамелеон" и шоу дронов: В ЮФО подготовились к встрече 2022 года

С начала XVIII века в России наступление Нового года принято встречать фейерверками, потехами и народными гуляниями. "РГ" узнала, как в регионах ЮФО планируют отпраздновать встречу 2022 года.

Вот качусь я с горки

В Волгограде в Центральном парке культуры и отдыха появилась горка для катания. Длина трассы на волжском берегу составляет 70 метров. Пролететь с ветерком можно на ледянке или "ватрушке". Причем вне зависимости от того, будет на Новый год в Волгограде снег или нет.

Снег обеспечили с помощью специальной машины, охлаждающей брызги воды. Если встать перед шлангом, возникает ощущение, что попал в настоящую пургу.

Инвестор обещает и каток на месте пруда площадью 750 квадратных метров. Рядом с ним - зоны фудкорта и пункт проката коньков. Кроме того, будет сооружена небольшая хоккейная площадка. Конечно, провести полноценный матч на ней не получится. Но каждый посетитель парка может почувствовать себя Александром Овечкиным, сделав меткий бросок в ворота.

Семиметровую елку-"хамелеон" заказали на одном из предприятий. Металлическую конструкцию в форме спирали украсили около сотни светодиодов. Как свидетельствует название, новогоднее дерево способно менять цвет. На пешеходных аллеях с наступлением темноты зажигаются гирлянды, особый шарм парку придают световые фигуры.

Весело будет и в других парках Волгограда. Так, "Раздолье" в пойме Царицы приглашает горожан на ледовый каток площадью 1800 квадратных метров, который оснащен системой охлаждения и не превратится в лужу даже при плюс семи градусах. Тут можно покататься на тюбинговых горках. Со склона вниз ведут четыре трассы до 110 метров.

Домик волшебника

В зоопарке Ростова-на-Дону откроется резиденция Деда Мороза. Вначале думали обойтись без нее из-за сложной эпидситуации, но в последние дни решили, что при соблюдении правил ничего плохого не случится.

Главный волшебник ждет гостей с 1 по 9 января с 12 до 15 часов. Можно будет загадать желание, получить подарки, рассказать Деду Морозу стихи и сфотографироваться с ним. Сам зоосад в эти дни будет работать по обычному графику, можно погулять по аллеям и посмотреть, как зимуют звери и птицы. А в 13 часов начинается показательное кормление животных.

По центральным улицам Ростова в канун Нового года будет курсировать празднично украшенный трамвай. Его можно увидеть на маршрутах Лендворец - проспект Буденновский, на улице Максима Горького и Театральном проспекте, на Богатяновском спуске до улицы Станиславского, возле Центрального рынка и на станции Ростов-Главный.

Празднества у главной городской елки намечаются возле парка имени Горького 31 декабря. А?на улице Большой Садовой состоится акция "Остановка с Дедом Морозом", где ростовчане поучаствуют в конкурсах и получат новогодние подарки.

Все в кремль

Астраханский государственный театр оперы и балета приглашает жителей региона на театрализованное оперно-балетное представление "Накануне Рождества", которое состоится на Соборной площади Астраханского кремля 29 декабря в рамках нацпроекта "Культура".

Как сообщили "РГ" в пресс-службе театра, днем пройдет ледовое шоу "Щелкунчик" фигуриста Ильи Авербуха. Для представления в кремле смонтировали открытый ледовый каток. Вечером на площади выступят солисты Большого театра России Ольга Селиверстова и Александр Краснов, а также солист Казахского государственного академического театра оперы и балета Таир Тажи и артисты астраханского театра.

Они исполнят фрагменты опер русских композиторов: "Снегурочка" и "Ночь перед Рождеством" Н. А. Римского-Корсакова, "Черевички" П. И. Чайковского. Ледовый каток в кремле будет работать до конца января. Для посетителей во время праздников развернется рождественская ярмарка.

Шоу дронов в ночном небе

С 25 декабря по 2 января на центральной площади Махачкалы пройдут праздничные мероприятия, посвященные встрече 2022 года. Их организовали городская администрация и министерство культуры Дагестана.

Самым ярким новогодним зрелищем станет шоу дронов, рассказали "РГ" в пресс-службе мэрии Махачкалы. Оно началось уже 28 декабря, но продолжится до 2 января. Каждый день в 19 часов около двухсот квадрокоптеров, оснащенных разноцветными фонарями, нарисуют в небе фигуры, цифры и буквы.

В праздничные дни на площади пройдет фестиваль "Новогодние открытки" с участием творческих коллективов детских школ искусств и артистов детской филармонии Махачкалы. Здесь же на большом экране маленькие зрители смогут посмотреть видеозапись первого дагестанского детского мюзикла "Новогодние приключения Маги и Пати".

30 декабря по улицам Махачкалы промчится карета Деда Мороза и Снегурочки. Завершится новогодняя ночь 31 декабря праздничным фейерверком.

Лампады зажгут сегодня

Раньше всех встречают Новый год не на Камчатке, а в Калмыкии. В этом году калмыцкий Новый год наступает сегодня, 29 декабря, поскольку именно на этот день по старинному календарю пришлось 25-е число месяца Коровы.

В домах зажигают лампады. Отсюда и название древнего праздника - Зул, в переводе с калмыцкого языка означает "лампада". Сейчас это официальный праздник в республике: в октябре 2004 года он утвержден законодательно и является нерабочим днем.

Зул совсем не похож на европейский или российский Новый год. Это тихий и скромный праздник. Духовная суть его сводится, как и многое в буддизме, к достижению гармонии с внешним миром, а также внутреннему умиротворению.

В центральном хуруле "Золотая обитель Будды Шакьямуни" с утра состоялся праздничный молебен, во время которого совершено тысяча подношений ламе Зонкаве - сладости, цветы, чай, а также молитвы о благоденствии народа в наступающем новом году. Затем - концерт и чаепитие со вкусными калмыцкими борцогами.