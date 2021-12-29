Какие новинки готовят Кавказский заповедник и Сочинский нацпарк

В Кавказском биосферном заповеднике и Сочинском нацпарке в 2022 году гости смогут посетить немало интересных объектов и проникнуться красотой местных гор и долин.

Один из самых заметных проектов - создание на кордоне Лаура в Красной Поляне тактильной "Тропы чувств" протяженностью около 300 метров. Объекты на ней должны научить жителей Сочи и туристов чувствовать природу. Предполагается, что по тропе можно будет пройти уже в июне.

- Это наш ответ пандемии, - говорит заместитель директора по экологическому просвещению и туризму Кавказского государственного природного биосферного заповедника Ольга Пегова. - Сейчас у нас много гостей, которые не знают, как вести себя в лесу и тем более на территории заповедника, где можно только наблюдать и общаться с природой. Зачастую посетители просто быстро пробегают по маршрутам и ничего не ощущают. На новой тропе появится множество конструкций, которые помогут человеку "включить" свои органы чувств. Среди них "Ухо гор" - это звукоусиливающая труба, которая позволит услышать шум реки, пение птиц. Она уже установлена. Еще один объект - отель насекомых. С его помощью мы хотим призвать наших посетителей не застраивать полностью свои участки, а оставлять дикие уголки, где смогут поселиться насекомые, которые очень важны для природы.

Необычным объектом на тропе станет лесной ксилофон, он представляет собой конструкцию из бревен. Как поясняют в заповеднике, у туристов будет возможность услышать, как "звучат" деревья разных пород - самшит, пихта, платан, каштан, бук, ольха, клен и рябина. Также на всем протяжении маршрута будут установлены секретные ящики - посетителям придется на ощупь определять, что в них лежит. В частности, в ящиках будут находиться разные (в зависимости от сезона года) травы, и гостю надо будет задействовать все отпущенное ему природой обоняние и по аромату понять, что это за трава.

Кроме того, в 2022 году на особо охраняемой природной территории (ООПТ) планируют значительно обновить инфраструктуру - построить дополнительные домики и туалеты, сделать настилы на туристических стоянках, поставить информационные аншлаги и указатели. Модернизация пройдет на популярных маршрутах для пеших походов из Красной Поляны до лагеря "Холодный" (Бзерпинский карниз), Ачипсинских водопадов и озера Кардывач.

Кстати, первый зимний маршрут в Кавказском заповеднике уже открыт. Опытные каюры готовы прокатить гостей на собачьих упряжках. Старт у КПП Лагонаки. Протяженность маршрута - два километра. Снежная трасса проходит на высоте 1800 метров, по пути туристам открываются сказочные виды на заснеженные многовековые пихты и сосны. А недалеко - в Гузерипле - открылся второй вольерный комплекс заповедника. Первый находится в Красной Поляне.

- Здесь можно увидеть животных, которые обитают только в Кавказском заповеднике. Но ни одно из них не поймано, животные либо отобраны у фотографов, либо приобретены в питомниках. В этом году комплекс посетили 32 тысячи человек, - сообщил директор ООПТ Сергей Шевелев. - Сейчас мы хотим открыть совместный турмашрут с национальным парком - он будет идти от Ахуна в сторону Тисо-самшитовой рощи и заканчиваться в Хосте. Стоит отметить, люди стали чаще ходить по маршрутам выходного дня, многодневные уже не так популярны.

В Сочинском национальном парке в 2022 году запланировали модернизировать территории 10 туробъектов: Волконского дольмена, Орлиных скал, Агурских, Ореховских, Змейковских водопадов, Ахуна, экотропы Ажек, 33 водопадов, Псыдаха Шапсуг и Наджиго. Здесь появятся автономные туалетные модули, турникеты, современные пункты пропуска. Также у объектов показа намерены обустроить комфортные и безопасные места отдыха и смотровые площадки, построить мосты и уложить настилы. Пилотным станет Волконский дольмен. Известный исторический маршрут "Агура - Орлиные скалы" станет кольцевым.

На территории нацпарка сосредоточены все основные природные и историко-культурные достопримечательности Сочи: водопады, пещеры и гроты, ущелья и каньоны, высокогорные озера и минеральные источники, дольмены, курганные захоронения, средневековые храмы и крепости.

- В 2022 году мы намерены высадить 50 тысяч саженцев на реинтродукционных участках восстановления самшита колхидского. А в 13 участковых лесничествах продолжится реализация утвержденной минприроды России программы восстановления каштанников, - сообщил директор ООПТ Михаил Лапин.

Кстати

С 2009 года в Сочинском национальном парке реализуется уникальная программа восстановления популяции переднеазиатского леопарда в дикой среде. Михаил Лапин уже вышел с инициативой модернизировать Центр восстановления леопарда и открыть часть его территории для посетителей.