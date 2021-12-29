Полицейский устроил новогоднее приключение для спасенной девочки

Эта история произошла в Новороссийске в октябре нынешнего года. Шестилетнюю Киру сбил автомобиль, когда она каталась на велосипеде.

"Дежуривший в тот день инспектор ДПС Руфат Талыбов оперативно оказался на месте происшествия. Не теряя времени, он оказал Кире доврачебную помощь, остановив кровотечение, вызвал "скорую" и до прибытия медиков всячески поддерживал ее", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас малышка поправилась и, как все дети ее возраста, с нетерпением ждет встречи с волшебным дедушкой в красном тулупе и с посохом. А еще она верит, что в новогоднюю ночь сбываются самые заветные желания.

Узнав о любви Киры к собакам, Руфат решил подготовить для нее особенный подарок. Утром он подъехал на патрульном автомобиле к детской площадке, на которой девочка гуляла с родителями. Вместе с ним малышку пришли поздравить главные персонажи Нового года - Дед Мороз и Снегурочка. Вместе они разгадывали загадки, играли в веселые забавы и водили хоровод. А затем Киру познакомили со служебной овчаркой по кличке Калина.

Собака безупречно выполнила все команды и отыскала... неожиданную находку. По команде "Ищи!", которую с азартом бросила девочка после разрешения кинолога, Калина с деловой сосредоточенностью направилась к патрульной машине и замерла возле багажника. Таким образом, овчарка дала всем понять, что внутри что-то спрятано. И действительно, кинолог извлек на свет новогодний сюрприз для ребенка.