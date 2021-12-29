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29.12.2021 15:20
Рубрика: Общество

После статьи "РГ" инвалида из Севастополя обеспечили коляской и пандусом

Текст: Юлия Крымова
Фото: Юлия Крымова/РГ Фото: Юлия Крымова/РГ
Фото: Юлия Крымова/РГ

Инвалид-колясочник Михаил Ельников впервые за четыре года вышел из своей квартиры на улицу. Теперь у него новая прогулочная коляска, приспособленная для управления одной рукой, а у входа в подъезд рабочие монтируют пандус.

Фото: Юлия Крымова
В Севастополе выселяют из квартиры инвалида и его пожилую мать

- Раньше говорили, что невозможно у моего дома разместить пандус, но оказалось, что все возможно, - говорит Михаил Ельников. - Один раз я уже спустился по этому пандусу, мне помогли выехать, чтобы проверить, хватит ли места развернуться на крыльце. Я был в восторге! Представьте, четыре года не выходить из квартиры.

"Российская газета" рассказала историю Михаила Григорьевича в статье "Моряк в четырех стенах" в номере от 20.10.2021. Управляющая компания отказала мужчине в установке пандуса. Прокуратура Севастополя от его имени подала иск к департаменту городского хозяйства и выиграла суд, но чиновники подали апелляцию. В ответе на запрос "РГ" директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов сообщил, что финансирование на установку пандусов в бюджете города не предусмотрено, нет и нормативных документов, которые позволяли бы это сделать.

Вторая проблема Ельникова - коляски. Его должны были обеспечить двумя колясками, домашней и уличной, предназначенными для управления одной рукой, поскольку вторая у него парализована. Коляски поставлял индивидуальный предприниматель, которому инвалид передал деньги, выделенные Фондом социального страхования в качестве компенсации. Однако бизнесмен обманул и привез Ельникову две обычные коляски, для управления которыми нужны две руки. Предприниматель много раз обещал заменить коляски, но за два года так и не сделал этого.

Комнатной коляской инвалид кое-как стал пользоваться, потому что не было другого выхода, а прогулочная так и лежала в упаковке на балконе. Проверка прокуратуры нарушений не выявила: по документам Фонда соцстрахования Ельников обеспечен всем необходимым. Но по заявлению "РГ" в прокуратуре провели еще одну проверку и изучили законность действий индивидуального предпринимателя.

- Я два года не мог ничего добиться, а после вашей статьи дело сразу сдвинулось: подключилась прокуратура, следственный комитет, и мне поменяли коляску, - рассказал Ельников.

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