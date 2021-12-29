Пропавшая в Севастополе школьница найдена живой

Восьмилетняя девочка, пропавшая в Севастополе вчера вечером, найдена живой. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Подробности ее исчезновения пока неизвестны, о них сообщат позднее.

Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения девочки. Как рассказали в УМВД России по Севастополю, 28 декабря в 18:20 девочка ушла из дома на улице Павла Корчагина и пропала. Ранее она уже не раз уходила из дома.

В поисках участвовали полиция и добровольцы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Крым". Следователи опрашивали родственников и знакомых девочки, чтобы выяснить, что происходило перед ее исчезновением, где она может быть, изучали также обстановку в семье.