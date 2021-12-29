В каких регионах создадут инфраструктуру для электротранспорта

Премьер-министр Михаил Мишустин определил перечень регионов и дорог федерального значения для пилотного проекта по созданию инфраструктуры для электротранспорта. Он продлится до 2024 года. Участие в эксперименте примут 16 субъектов Федерации и одна автомагистраль.

В 2022 году проекты по созданию зарядной инфраструктуры планируется реализовать в Краснодарском крае, Республике Крым и городе Севастополе, в Ленинградской, Московской, Нижегородской, Сахалинской областях, в Татарстане. Также выбрана трасса М-4 "Дон".

Годом позже начнется строительство зарядных станций во Владимирской, Воронежской, Калининградской, Липецкой, Ростовской, Тульской областях, в Приморском и Ставропольском краях, Чувашской Республике, в Москве и Санкт-Петербурге.

Проект является частью правительственной "дорожной картой" по развитию производства и использования электрического транспорта. Документ предусматривает, что к 2030 году доля электромобилей в общем объеме производства транспортных средств достигнет 10 процентов. В этот же период должны построить не менее 72 тысяч зарядных станций.