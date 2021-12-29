В Крыму Центру медицины катастроф передали 97 машин скорой помощи

В Крыму водителям крымского Центра медицины катастроф переданы ключи от 97 новых автомобилей скорой помощи, которые закупили и доставили на полуостров из Ульяновска. Церемония прошла на парковке возле аэропорта Симферополь.

По словам врио министра здравоохранения республики Константина Скорупского, всего на приобретение 186 автомобилей в полной комплектации выделено из бюджета порядка одного миллиарда рублей.

- Я думаю, до конца января 2022 года поступит вся партия автомобилей, - сказал Скорупский. - В целом планируется поменять парк, которому больше пяти лет - это порядка 300 автомобилей.

Церемонию передачи машин посетил глава РК Сергей Аксенов. По его словам, Республика Крым стала первым субъектом РФ, который одномоментно полностью обновит автопарк скорой помощи - каждая из бригад получит новый автомобиль. А сегодня ключи переданы Симферопольской, Керченской, Феодосийской, Ялтинской, Евпаторийской, Джанкойской, Красноперекопской станциям СМП.

- Для жителей крымских муниципалитетов неотложная медицинская помощь станет ближе, - сказал Аксенов. - Новые специализированные автомобили сократят время ожидания врачей. Усилим районные больницы, возможно, часть техники будет использоваться для перевозки лекарств льготникам.

В 2022 году на полуострове начнут строить 20 вертолетных площадок для санитарной авиации, проектная документация для которых подготовлена в 2021-м. Они появятся на территории центральных районных больниц или вблизи от них.