В Крыму два человека пострадали в перестрелке

Два человека получили ранения в результате выстрелов из травматического оружия. Инцидент произошел в селе Морское вблизи Судака, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

Согласно предварительной информации, причиной происшествия стал конфликт из-за девушки. Двое мужчин открыли стрельбу из пневматического оружия по своим соперникам.

"Два гражданина получили телесные повреждения и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

В результате происшествия возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Личности подозреваемых в этом преступлении установлены, их разыскивает полиция.