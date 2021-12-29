В Крыму открыт первый этап трассы Симферополь - Евпатория - Мирный

Запущен в эксплуатацию первый 25-километровый участок автодороги Симферополь - Евпатория - Мирный на отрезке от столицы Крыма до села Скворцово.

Дорогу начали строить в феврале 2018 года. На ней четыре транспортные развязки, шесть путепроводов, три надземных пешеходных перехода.

В конце декабря Служба автодорог Крыма заключила с компанией "ВАД" - подрядчиком трассы "Таврида" контракт на строительство второго этапа трассы на участке Скворцово - Евпатория с обходом озера Сасык-Сиваш. Проект стоимостью 42 миллиарда рублей уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Трасса начнется в районе Скворцово и пройдет в обход городов Саки, Евпатория, а также озера Сасык-Сиваш.

На четырехполосной дороге первой технической категории с расчетной скоростью движения до 100 километров в час построят восемь транспортных развязок, 17 мостов и путепроводов. При этом пропускная способность нынешней трассы, проходящей через Саки и Евпаторию, увеличится почти вдвое, с нынешних 14880 до 27560 автомобилей в сутки.

Глава Крыма Сергей Аксенов на вчерашней пресс-конференции отметил, что все работы на трассе Симферополь - Евпатория - Мирный закончатся до конца 2023 года. Это позволит полностью избавиться от пробок на участке от города Саки до Евпатории.