В Крыму полиция задержала налетчика на отделение банка

В Крыму оперативники МВД по горячим следам задержали налетчика на отделение одного из банков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

Преступление было раскрыто в течение одного дня. Следователи установили, что налетчиком оказался местный житель 48 лет. Мужчина пришел в отделение банка, занял очередь, и у окна кассы протянул сотруднице записку с требованием предать ему деньги.

"Девушка-кассир, прочитав записку, не растерялась и нажала тревожную кнопку, после чего злоумышленник поспешил скрыться", - говорится в сообщении.

Оперативники МВД быстро вышли на след подозреваемого. Была установлена его личность и место жительства. Дома у мужчины провели обыск, и нашли одежду, в которой он был в момент попытки ограбления. Подозреваемый признал свою вину и написал явку с повинной. Крымчанин объяснил свой поступок тем, что он остро нуждался в деньгах, но работать при этом не хотел. Возбуждено уголовное дело. Грабителю-неудачнику грозить до 10 лет лишения свободы.

Кроме того

В июле нынешнего года в курортном поселке Орджоникидзе под Феодосией неизвестный ограбил отделение банка, похитив при этом 484 тысяч рублей, 2 000 долларов США и 725 евро. С места преступления грабителю удалось скрыться, однако вскоре он был задержан в Санкт-Петербурге. Житель города на Неве признался, что ограбил банк, чтобы погасить многочисленные кредиты.