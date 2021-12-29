В Крыму запустили производство экспресс-тестов COVID-19

В Крыму началось производство экспресс-тестов для диагностики COVID-19. Завод мощностью до 100 тысяч тестов в месяц накануне Нового года открылся в Симферополе.

- Сейчас это сборочное производство, но на следующем этапе это будет одна из современных в мире на сегодняшний день производственных линий на корейском оборудовании, - рассказал "РГ" генеральный директор и учредитель компании-инвестора WhiteProduct Вячеслав Немцов.

Производить тесты начало предприятие "КрымТест". Проект ориентирован прежде всего на регионального потребителя, но в дальнейшем инвесторы намерены выйти с крымской продукцией на рынки другие субъектов РФ и за рубеж. По словам производителей, оборудование гарантирует высокий уровень достоверности диагностики. Принцип работы основан на выявлении вирусных белков SARS-CoV-2 в мазках из носа и иных респираторных выделениях.

- У тестов есть три показателя. Это специфичность, чувствительность и предел обнаружения, - рассказал Вячеслав Немцов. - Если брать критерий специфичности, то у наших тестов он составляет 100 процентов. Это означает, что нет ложноположительных тестов. Если вы болеете гриппом или иным инфекционным заболеванием, тест не покажет результат. Он покажет только COVID.

Чувствительность производимых в Крыму тестов составит 96 процентов и выше. Третий показатель - предел обнаружения, будет указывать на наличие инфекции в организме с первых минут заболевания, а не на седьмой-восьмой день течения болезни, как это часто бывает на практике у других производителей экспресс-систем.

Вся первая партия сделанных в Крыму тестов поступит в Роспотребнадзор, где должны подтвердить заявленные производителем характеристики. А через два месяца начнется массовое промышленное производство в декларируемых объемах. В проект уже инвестировано около 0,5 миллиарда рублей.

- Мы начали с экспресс-тестов на COVID-19, потому что это самая актуальная на сегодняшний день повестка, и есть соответствующее поручение президента, - поделилась планами директор предприятия "КрымТест" Елена Шарова. - Но это только начало. Мы намерены выпускать 68 тестов на определение заболеваний человека и 15 тестов для диагностирования болезней животных.

Производимые на крымском предприятии тесты позволят выявлять грипп А/B, RSV, аденовирус, стрептококк А, микоплазму, брюшной тиф, ВИЧ, онкологические заболевания, H.pylori и другие болезни. Что касается экспресс-тестов на COVID-19, то с их помощью можно будет выявить в том числе новый штамм "омикрон", а сами тесты будут продаваться в аптеке. Результаты станут известны через 15-30 минут после применения тест-системы.

- Любой человек сможет их купить и узнать результат, следуя инструкции, - рассказала Елена Шарова. - Для этого не нужны специальные медицинские знания.

Для удобства пользователей тесты будут выпускаться в расфасовке 5 или 25 единиц в одной упаковке. Большая расфасовка предназначена для медицинских учреждений.