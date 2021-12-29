В Севастополе пропала восьмилетняя девочка

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения восьмилетней школьницы в Севастополе. Девочка ушла в школу 28 декабря и до настоящего времени не вернулась.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Республике Крым и Севастополю, девочка живет на улице Павла Корчагина. Известно, что ранее она уже уходила из дома на некоторое время. Очевидцы несколько раз видели ее в районе ТЦ "Апельсин".

Организованы поиски совместно с полицией и добровольцами поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Крым". Поисковые группы обходят маршруты, по которым могла ходить девочка, осматривают спальные районы и автодороги, расположенные рядом с ее домом.

Пропавшая - ростом 130 см, худая, с черными волосами и серо-зелеными глазами. Девочка была одета в темно-синюю куртку и синий комбинезон.

Работает группа следователей и следователей-криминалистов. Следователи опрашивают родственников и знакомых девочки, чтобы выяснить, что происходило перед ее исчезновением, где она может быть. Изучается также обстановка в семье.

- Будет дана оценка работе контролирующих органов и изучены причины прежних уходов девочки, - отметили в СК.