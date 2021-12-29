В Сочи местный житель устроил стрельбу в частном доме

В Сочи сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Во вторник около 20.00 в дежурную часть УВД по Сочи поступило сообщение от жителей улицы Красной о том, что из частного дома слышны хлопки, похожие на выстрелы.
Прибывшие сотрудники полиции установили личность стрелявшего. Кроме него, в доме находилась его мать. Во время задержания, проходившего с участием сотрудников Росгвардии, мужчина оказал сопротивление и был ранен в руку.
Правонарушителем оказался хозяин дома - 31-летний местный житель, ранее судимый и состоящий на учете в психнаркодиспансере. Оружие изъято. Выясняется, где злоумышленник его приобрел.
Других пострадавших нет. Задержанному оказана первая помощь. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.