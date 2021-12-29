Для уральских детей с особенностями развития сказку привезли военные летчики

Необычный новогодний праздник для воспитанников екатеринбургского детского дома-интерната устроили летчики Центрального военного округа - детишек с ограниченными возможностями здоровья они позвали на военный аэродром.

О своей мечте побывать за штурвалом самолета и увидеть настоящую боевую авиацию написал на голубом шарике акции "Елка желаний" Максим Щ. Парнишка признался, что, загадывая желание, верил в его исполнение. Он уже знает, как управлять танком: не так давно шефы дома-интерната из ЦВО организовали для Максима поездку на бронемашине по полигону. Но на этот раз мальчик загадал коллективное желание: на аэродром захотели отправиться сразу десять его друзей из интерната.

И военные летчики транспортного смешанного авиационного полка его выполнили. Ребятишек доставили на аэродром на окраине Екатеринбурга, угостили праздничным обедом и провели экскурсию, показали детям современную боевую технику. Максиму с товарищами посчастливилось своими глазами увидеть транспортники Ту-134, Ан-12, Ан-26 - те самые, которые вот уже много лет обеспечивают безопасное приземление в Казахстане экипажей космических кораблей, возвращающихся с орбиты Земли. И при этом почувствовать себя летчиками за штурвалами вертолета и самолета, которые встречают космонавтов.

- Расположение нашей части позволяет и, наверное, даже обязывает проводить такие мероприятия. Думаю, мы исполнили мечту детишек: они посмотрели на настоящие самолеты, посидели в их салонах, побывали на месте пилота, увидели, как взлетает техника, не из окна аэропорта, а именно с летного поля. Улыбки и горящие глаза ребят говорили о том, что у нас получилось что-то очень хорошее, - признался командир транспортно-авиационного полка ЦВО полковник Константин Малышев.

Но главным сюрпризом для мальчишек стало неожиданное десантирование на аэродром Деда Мороза - он прибыл для встречи с ними на военно-транспортном вертолете Ми-8АМТШ "Терминатор". Все получилось, как в известной песенке Крокодила Гены, вот только вертолет был не голубым, а зеленым. Зато Дедушка Мороз - в полном сказочном комплекте: с бородой, в красной шубе и с мешком, точнее рюкзаком, набитом сладкими подарками.

Ребятам удалось почувствовать себя летчиками за штурвалами вертолета и самолета, встречающих космонавтов

- Этот день ребята не забудут никогда, то было настоящее приключение в их жизни, о котором они всегда мечтали. А для особых ребятишек это не просто мечта, а возможность поверить в свои возможности и отзывчивость людей, - рассказала "РГ" директор дома-интерната Наталья Печеник.