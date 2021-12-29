ФАС запретила мэрии Магнитогорска покупать дорогой минивэн

Челябинское УФАС выявило нарушения при организации аукциона на поставку автомобиля для одного из подразделений мэрии Магнитогорска. Нужду в новой иномарке чиновники обосновали в Минпромторге РФ и получили на ее покупку официальное разрешение. Однако антимонопольщики пришли к выводу, что ряд требований избыточен, что может говорить о намерении купить автомобиль определенной марки и комплектации.

Как удалось выяснить "РГ", в заявке мэрии чересчур подробно прописаны технические характеристики авто: кроме цвета, года выпуска, длины и ширины, типа двигателя и коробки передач предъявлены требования к тонировке стекол, подушкам безопасности, обивке салона, замкам и электроприводам дверей, системам навигации, контроля давления в шинах. Другими словами, минивэн должен быть буквально нашпигован современными автоматическими системами, облегчающими работу водителя и создающими комфорт для пассажиров.

На это обстоятельство и обратили внимание горожане. В поступившей в УФАС жалобе указано, что такой набор требований может свидетельствовать о намерении купить конкретную модель Volkswagen - только она подходит по заявленным характеристикам, в том числе удлиненному кузову. А значит, круг поставщиков сужается. Кроме того, почему бы чиновникам не отказаться от дорогостоящей "начинки", а сэкономленные средства пустить на обновление общественного транспорта?

- Часть доводов об избыточных характеристиках признаны обоснованными, - сообщила представитель УФАС Наталья Мартынюк. - В аукционной документации их наличие объясняется "защитой кузова и коррозийного слоя". Однако на заседании комиссии представители заказчика не смогли объяснить, как наличие адаптивного круизконтроля, датчика дождя, систем экстренного торможения, мониторинга слепых зон и стабилизации при боковом ветре могут повлиять на защиту от коррозии.

Кроме того, в УФАС отметили, что в техническом задании аукциона характеристики авто определены в гораздо большем объеме, чем при согласовании покупки в Минпромторге РФ, зато ряд рекомендованных министерством показателей, например пассажировместимость, в описание объекта закупки почему-то не вошли.

Интересно, что срок подачи заявок на аукцион истек еще 17 декабря и предложений от поставщиков так и не поступило. А значит, торги можно признать несостоявшимися. Однако за нарушение закона о контрактной системе в отношении должностных лиц мэрии будет возбуждено административное дело.

Что до высокой стоимости закупки, ее на соответствие закону предстоит проверить главному контрольному управлению Челябинской области, куда из УФАС направлены материалы. По муниципальному документу подобные покупки не должны обходиться бюджету Магнитогорска дороже 2,5 миллиона рублей. Однако в мэрии уже заявили, что этот правовой акт вступит в силу только в 2022 году и "на оспариваемую закупку его требования не распространяются".