Как в уральском медцентре лечат пациентов от COVID-19

В преддверии Нового года Медицинский центр помощи и спасения в Краснотурьинске отметил первую годовщину работы. Персонал и пациенты получили к двойному празднику подарки.

- Уникальный медицинский объект построен и оснащен по последнему слову техники. За год здесь вылечили около тысячи пациентов из Краснотурьинска и всего Северного округа. Это заслуга персонала учреждения. И я без прикрас считаю этих людей героями. От лица жителей нашего города выражаю им искреннюю благодарность за ежедневное спасение жизней, - сказал глава Краснотурьинска Александр Устинов.

Напомним: новое медучреждение в Краснотурьинске было построено на средства компании РУСАЛ и предназначено для лечения пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией. В разгар пандемии это было очень важно для города, ведь инфекционного отделения в местной больнице просто не было. Теперь здесь созданы все условия для качественного оказания медицинской помощи - самое современное оборудование, комфортные палаты. "Как в хорошем отеле!" - восхищаются сами пациенты.

За год в краснотурьинском Медицинском центре помощи и спасения лечение от COVID-19 прошли 946 жителей северных муниципалитетов Свердловской области. Самому старшему спасенному здесь больному 97 лет. Средняя длительность лечения составляет 11 дней, самая долгая борьба за жизнь пациента длилась 63 дня. В сутки в учреждении выполняется в среднем 23 КТ-исследования. Городские власти подчеркивают: без поддержки градообразующего предприятия, Богословского алюминиевого завода (БАЗ), это было бы невозможно. Учитывая удаленность от крупных городов, для многих больных открытие центра стало единственным шансом на спасение.

Инициатива системной поддержки региональной медицины на удаленных территориях, испытывающих острый дефицит квалифицированной помощи, принадлежала основателю алюминиевого холдинга Олегу Дерипаске. Всего на Урале и в Сибири РУСАЛ построил семь таких медицинских центров. На их строительство и оснащение необходимым оборудованием, включая компьютерные томографы, аппараты УЗИ экспертного класса, кислородные станции, аппараты лабораторной и функциональной диагностики, компания направила около четырех миллиардов рублей.

Поскольку решение этой задачи в условиях пандемии стало особенно актуальным, проекты были реализованы в кратчайшие сроки - за 6-7 месяцев. За год врачи медицинских центров, которые промышленники передали местным больницам, спасли более 13,5 тысячи человек.

Учитывая удаленность от крупных городов, для многих больных открытие центра стало единственным шансом на спасение

Но строительством новых лечебных учреждений работа не ограничилась: компания продолжает финансировать мероприятия по борьбе с пандемией, оказывать помощь местной медицине - на эти цели направлено еще около четырех миллиардов рублей. Деньги пошли на приобретение препаратов и реактивов для лабораторий, средств индивидуальной защиты, а также автомобилей скорой помощи. В 2021 году РУСАЛ дополнительно передал медучреждениям кислородные концентраторы и станции для спасения тяжелых больных. Кроме того, при содействии компании для медицинского персонала регулярно проводятся онлайн-семинары по самым передовым методам лечения COVID-19.

На севере Свердловской области РУСАЛ также продолжает помогать медикам бороться с новой коронавирусной инфекцией. В ближайшее время в краснотурьинском центре завершатся работы по перепланировке помещения для установки второго томографа, что позволит более точно проводить диагностику. Продолжится сотрудничество с федеральными клиниками по повышению квалификации местных врачей в очном и онлайн-форматах. Также БАЗ регулярно приобретает для медцентра средства индивидуальной защиты и лекарственные препараты.

В преддверии новогодних праздников каждому из героев "красной зоны" вручили благодарственные письма, а сладкие новогодние подарки и теплые пледы получил не только персонал, но и пациенты, вынужденные встречать праздник в больнице.

Кстати

В преддверии Нового года в Свердловской области наградили лучших благотворителей по 13 номинациям. Дипломы и благодарственные письма вручены руководителям предприятий, муниципалитетов, индивидуальным предпринимателям, представителям сферы культуры и средств массовой информации региона. Новой в уходящем году стала номинация "Лучший благотворитель в сфере здравоохранения" - в ней награда вручена генеральному директору филиала АО "Русал Урал" в Краснотурьинске Владиславу Казачкову.