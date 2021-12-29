Курганские пожарные спасли щенков и сделали их талисманом части

В пожарной части №12 в Кургане поселились хвостатые спасатели: щенков, получивших символичные имена Сапер и Мина, в этом году вместе с их братьями и сестрами вытащили из коллектора. Большинство песиков удалось пристроить, а этих двоих оставили в части - как талисман.

"В октябре поступило сообщение о подозрительном предмете на улице Монтажников. Первым к месту прибыло наше подразделение, следом - остальные силовые структуры, которые оцепили район коллектора - там нашли большую плотно закрытую картонную коробку", - рассказал начальник части, майор внутренней службы Максим Кузьмин.

Оказалось, что коробка и правда с сюрпризом, но безопасным: в ней были восемь щенков.

Горожанка, которая сообщила о "подозрительном предмете" не смогла взять малышей на передержку и их привезли в часть. Шестеро питомцев быстро нашли новый дом - кого-то приютили сами сотрудники МЧС, кого-то - их родственники. А двое песиков остались жить на территории части: сейчас они уже отъелись и окрепли, стали любимцами спасателей - живут с ними круглосуточно и каждый раз ждут, когда те вернутся с очередного пожара.