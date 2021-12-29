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29.12.2021 14:41
Рубрика: Общество

На Урале онкоцентр внедрил принцип сигнальных браслетов для пациентов

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)

Технологию сигнальных браслетов начали использовать в Свердловском областном онкологическом диспансере для привлечения внимания медперсонала на сопутствующие заболевания пациентов и возможные аллергические реакции.

Фото: Istock
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Браслеты синего или красного цвета выдаются при госпитализации в отделения стационара и остаются на запястье на всем протяжении лечения в клинике, значительно повышая безопасность оказания медицинской помощи. Анестезиологи, врачи и медицинские сестры ориентируются на единые правила цветового кодирования, разработанные в онкологическом диспансере. Синий свидетельствует, что у пациента нет острых противопоказаний и он прошел противоэпидемический контроль. Красный выдается пациентам с тяжелой сопутствующей патологией и аллергической реакцией на лекарственные препараты и пищевые продукты.

Это не единственное новшество для пациентов в онкодиспансере: с нынешнего года здесь начала работать служба информационной поддержки больных раком, которая помогает выяснить, продолжают ли они наблюдаться у онколога. Свердловская область - второй регион страны, где в период коронавируса запустили этот сервис. Благодаря новшеству удалось обнаружить не менее четырех тысяч пациентов, исчезнувших во время пандемии из поля зрения врачей. В ходе контрольных приемов у некоторых из них вовремя выявили рецидивы заболевания.

Между тем

Онкологическая служба Свердловской области действует уже 70 лет и считается одной из самых эффективных в стране. Ежегодно в регионе выявляют почти 20 тысяч новых случаев заболеваний.

В феврале нынешнего года по результатам общественного голосования диспансер одержал победу сразу в четырех номинациях ежегодной Всероссийской премии пациентов "Будем жить!" и был признан лучшим учреждением в стране.

Особый вклад уральских специалистов в сохранение жизни и здоровья пациентов с онкологическими диагнозами отметили недавно и в православной церкви. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений наградил главного врача Владимира Елишева медалью святой великомученицы Екатерины второй степени.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Онкология: как победить рак

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