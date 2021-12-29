Обеспечит ли новый генплан Челябинска условия для развития города

Два с половиной года назад общественное обсуждение нового генерального плана для южноуральской столицы наделало немало шума. Документ тогда сочли сырым и отправили на доработку. Были внесены сотни замечаний и предложений, часть из них нашла отражение в новом варианте, утвержденном челябинскими депутатами. Однако и сегодня, в окончательном виде, генплан вызывает споры.

Что предложили архитекторы?

Во-первых, генплан закрепляет городские границы. Как сообщил во время обсуждения проекта в челябинской гордуме главный архитектор Павел Крутолапов, разработчики намерены предотвратить дальнейшее "расползание" города и решили задействовать внутренние резервы. Точки роста - ветхо-аварийные кварталы и бывшие промзоны предприятий, которые перестали наносить вред окружающей среде, однако продолжают оставаться наследием советской эпохи. Как пояснили в управлении по архитектурно-градостроительному проектированию, в городе более 500 гектаров промышленно-складских зон, и эти неэффективные территории собираются превратить в современные жилые кварталы.

Застройка таких территорий позволит обеспечить еще один важный аспект развития городской среды - компактность города и 15-минутную доступность социальной инфраструктуры для жителя любого микрорайона. Для снижения внутренней миграции планируется создавать районные точки притяжения, которыми должны стать объекты культурного, досугового, спортивного и рекреационного назначения. Гипотетически это снимет необходимость добираться для отдыха и покупок в центр, а значит, и напряжение на дорогах. Реконструкция улично-дорожной сети и строительство новых мостов через Миасс позволят связать разрозненную ткань города.

Третий акцент сделан на понятии "исторического центра". На обширной территории от Свердловского проспекта до улицы Российской будет установлен особый режим развития хозяйственной и градостроительной деятельности - в контексте исторической идентичности. Другими словами, выбивающиеся из общего ряда объекты здесь больше не появятся.

И, пожалуй, самая больная для челябинцев тема - сохранение и приумножение "зеленого щита". Новый генплан берет под защиту Шершневский и Каштакский боры и делает акцент на развитии природно-рекреационных зон, прежде всего на озеленении набережной реки Миасс, которая станет неким связующим звеном между всеми зелеными зонами города. Площадь городских лесов должна увеличиться на тысячу гектаров. В зеленую зону попали незастроенные участки на северо-западе Челябинска, территории городских садов (за исключением тех, что нужны для продолжения улицы Ворошилова), а также центр города и множество "зеленых пустырей", когда-то планировавшихся под застройку, а теперь отнесенных к зонам рекреации (в том числе прибрежная часть городских водоемов). Задействовав разные уровни озеленения, к 2041 году можно увеличить обеспеченность с пяти до 11,8 квадратного метра зеленых насаждений на каждого горожанина.

Правда, возникает вопрос: достаточно ли территорий реновации для возведения 17 миллионов квадратных метров жилья, как планируется? (Ежегодный ввод должен оставаться на уровне 750 тысяч квадратов.) В ответ разработчики генплана приводят цифры: сегодня территория Челябинска составляет 501,57 квадратного километра, а застроено из нее только 207,62, или 41 процент. А значит, город имеет достаточно ресурсов для эффективного развития в нынешних границах.

Кварталы стремятся наружу

Однако многие эксперты считают, что генплан не отражает перемены, которые произошли с городом за последние годы, и не послужит его дальнейшему развитию. В частности, опрошенные "РГ" единодушно утверждают: один из основных концептуальных недостатков генплана - он не рассматривает Челябинск как ядро агломерации.

Один из концептуальных недостатков генплана - он не рассматривает Челябинск как ядро агломерации

Генплан разрабатывался до границ городской черты, уточняет председатель правления Союза проектных организаций Южного Урала и Челябинской региональной общественной организации Союза архитекторов России Сергей Якобюк. Но даже с учетом этого увязок с городскими пригородами недостаточно. Пространственное развитие должно соотноситься с наличием трудовых ресурсов и рабочих мест, и разбалансировка в этой сфере грозит проблемами. Сегодня на окраинах нет должной инфраструктуры, поэтому из развивающихся пригородов люди поедут в центр. Это дополнительная транзитная нагрузка.

- Город-спутник Копейск мы уже сейчас считаем одним из районов Челябинска, а ведет туда всего одна магистраль, - дополняет председатель СРО "Челябинское региональное объединение проектировщиков" Сергей Кузнецов. - На северо-западном направлении разрастается поселок Западный, фактически еще один городской район, оказавшийся за его чертой. Там будет 150 тысяч жителей, запроектированы 24-этажные дома. А добираться оттуда в центр станут через плотину у Шершневского водохранилища, хотя и сейчас уже там сплошной поток машин. Но генплан не предлагает других вариантов.

"Репетицией" подобной разбалансированности стало возведение комплекса сверхплотной застройки "Академ Riverside", считает завлабораторией моделей пространственного развития челябинского филиала РАНХиГС Сергей Гордеев.

- Вопросы возникают не к самому строительству жилья на пустовавших участках и не к качеству локальных проектных решений. Проблема - в отсутствии комплексности, с этим связаны риски в теплоснабжении, медицинском обслуживании, охвате бытовыми сервисами, - подчеркивает он. - В результате в этой "элитной" жилой зоне начинают обнаруживаться вклинившиеся бензоколонки, автосервисы и мойки, не ожидаемые никем бизнес-объекты - предвестники бессистемного развития.

И эта модель может стать более масштабной. Город постепенно смещается в сторону соседнего Сосновского района, продолжаясь на его землях, что, по сути, противоречит одной из основных идей нового генплана - компактности миллионника, ограничению его разрастания за счет уплотнительной застройки.

- Развитие жилищного строительства в Сосновском районе не относится к полномочиям администрации Челябинска, - не согласна начальник отдела перспективного планирования главархитектуры Ольга Никитина. - Планы совместного развития Челябинска и граничащих с ним муниципальных образований как единой агломерации регулируются схемами территориального планирования Челябинской области, и они тоже учитывались при разработке нового генплана города.

Вопрос - насколько? По словам Гордеева, бум новых поселков-спутников обусловлен известным посылом: развиваются те территории, где люди хотят жить. В пригородах можно получить более комфортабельное жилье, лучшую среду обитания, экологию, и такой концепт городского устройства полтора десятилетия назад сформулировал для Челябинска известный урбанист профессор Московского архитектурного института Вячеслав Глазычев.

Есть и другая причина "спутниковой модели". Если промышленные зоны не отдаляются от мегаполиса, а главные загрязнители не перемещаются за городскую черту, подальше от них переселяются жители и "чистые" производства, например компания "Метран". Процесс, прогнозирует экономист, запущен: когда станет ясно, что и Томинский ГОК (уже активно работающий) не настолько страшен, как представляли горожане, бизнес начнет активную застройку юга Челябинска - дальней стороны Шершней и района поселка Новосинеглазово.

Остановки по требованию

История с зонированием южноуральской столицы, продолжает Сергей Гордеев, напоминает модель классического американского города, где есть центр (даунтаун), а за ним кварталы попроще. Челябинск уходит в ту же схему: историческое ядро, вокруг него кольцо более простого панельного жилья экономкласса, а далее, к окраинам, - современная застройка. В результате город сильно деформирован: сложился "суперспальный" район, где проживает около трети населения, и рост этого массива продолжается за счет пригородов. А генплан не просчитывает все последствия.

В Москве, например, новые микрорайоны развиваются в привязке к станциям метро. В Челябинске его нет, а трамвайные линии (этот вид транспорта в городе признан наиболее перспективным) подходят к заводам, но пролегают через старую застройку, где эффект "человейников" менее заметен. На уплотненном северо-западе трамваи курсируют вдоль садов и частных построек, что снижает их эффективность в условиях агломерации.

Сергей Кузнецов видит минусы и в том, что генплан не стимулирует развитие улично-дорожной сети, увеличение ее плотности, которая определяется не количеством дорожных полос и их шириной, а представляет собой отношение длины улиц к их площади. Сегодня этот коэффициент - два с небольшим, а планировалось довести его до 2,8-3. После корректировки генплана цифра формально шагнула за этот показатель, однако новых дорог в достаточном количестве в градостроительном документе эксперт не увидел: гигантские территории не обеспечены магистралями, во многих жилых поселках и коммунально-промышленных районах - единственный проезд с двумя полосами на десятки гектаров.

Генплан должен был нащупать внутренние резервы, чтобы оживить депрессивные территории. Сергей Кузнецов обращает внимание на то, что застраиваются лишь участки, приближенные к магистралям, а дальше - мертвые коммунально-промышленные зоны.

Город сильно деформирован: сложился "суперспальный" район, где проживает около трети населения, и рост продолжается за счет пригородов

- Мог быть создан вектор для их реанимации, но увы. Поэтому ближе к центру будем иметь неосвоенные территории, а на окраинах, как сейчас, строить высотки, - заключает он.

- Сегодня акцент делается на общественном транспорте. Только во всем мире при этом предусматриваются транспортные узлы, перехватывающие парковки, где можно оставить автомобиль, приехав из пригорода, и пересесть на общественный транспорт. Подобного в Челябинске нет. Видимо, предполагается, что со "сжатием" города транспортная проблема утратит остроту, - говорит Сергей Гордеев.

По его мнению, все это может снизить конкурентные преимущества Челябинска, формируя из него транзитный город с постоянной ротацией населения.

- Проблему миграции не следует недооценивать, - развивает он мысль. - Ежегодно меняется от 3 до 5 процентов населения областного центра. Уезжают, как правило, конкурентоспособные и молодые, приезжают же в основном жители глубинки или ближнего зарубежья. Так меняется социокультурное лицо Челябинска.

Компас или указатель?

Станет ли вообще новый генплан рабочим инструментом? Сергей Якобюк констатирует, что не все градостроительные преобразования в предыдущие годы проходили по утвержденной ранее документации, поэтому не исключает, что одна из задач нового генплана заключается в том, чтобы узаконить их.

Не на высший балл оценивает проделанную работу и Сергей Кузнецов. По его мнению, принятый документ представляет собой адаптированный вариант генплана 1967 года, исчерпавшего свой потенциал, поэтому не обеспечит Челябинску принципиально новый вектор развития, рывок в будущее.

Сергей Гордеев допускает, что новый генплан может не стать прямым руководством к действию, поскольку в ряде случаев реальность уже разошлась с теорией. Тогда, делает он вывод, столица Южного Урала будет развиваться стихийно.