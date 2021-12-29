В Тюменской области отменили QR-коды в кино и фитнес-центрах

Тюменская область выполнила план по вакцинации от COVID-19, и региональные власти решили все же смягчить действующие из-за пандемии ограничения, о чем просил местный бизнес.

Так, передает Telegram-канал информационного центра правительства области, с 30 декабря и до 20 января QR-коды будут не нужны для того, чтобы сходить в кино, в театр или музей, посетить концертный зал, цирк или заняться спортом в фитнес-центре. Также доступны для всех будут спа-комплексы и термальные источники, которыми славится регион.

"С 30 декабря разрешается работа предприятий общепита после 23.00. Чтобы попасть в заведение в это время, посетителям надо будет предоставить QR-код или ПЦР-тест", - сообщил губернатор Александр Моор на своей странице в Instagram.

По его информации, на сегодняшний день уже 80 процентов жителей области сделали прививки от коронавируса. При этом среди пожилых сибиряков уровень вакцинированных еще выше - 90 процентов.

"В зависимости от ситуации, возможно как дальнейшее смягчение ограничительных мер, так и их ужесточение", - подчеркнул глава.