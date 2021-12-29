В Тюменской области следователи нашли преступников спустя шесть лет

В Тюменской области прозвучал суровый приговор двум молодым людям - жителям Абатского района 1995 и 1989 годов рождения.

СК по Тюменской области предъявил этим людям две уголовные статьи - убийство из хулиганских побуждений и пособничество в убийстве. Это сложное преступление удалось раскрыть исключительно благодаря высокому профессионализму следователей.

Все началось с того, что в СК по Тюменской области возбудили уголовное дело по факту без вести пропавшего жителя села Абатское 1965 года рождения. Его в последний раз родственники видели в ночь на 19 сентября 2015 года. Искали человека долго - проверили круг общения, обыскали все, что можно. И - ничего. Человек как в воду канул.

Но следователи не сдавались. И вот что выяснили. Той же ночью, 19 сентября 2015 года, двое молодых людей в селе Абатское банально пьянствовали. От скуки и безделья поспорили. 19-летний парень решил доказать своему 26-летнему знакомому: он так крут, что способен убить первого встречного человека.

Спорщики на автомобиле, который принадлежал одному из них, поехали искать жертву. Кружили по селу недолго. Увидели, что по дороге им навстречу идет незнакомый односельчанин. Он возвращался из гостей и был немного выпивши. Приятели притормозили и предложили незнакомцу подвезти его домой. Тот, на свою беду, согласился. Доехав до соседней улицы, спорщики жестоко избили пассажира. После этого отвезли еще живого в безлюдное место - лесок недалеко от села. Там 26-летний гражданин вручил своему приятелю штыковую лопату. Убийца нанес жертве острием этой лопаты несколько ударов по голове.

Чтобы скрыть следы убийства, молодые люди оттащили бездыханное тело вглубь леса, засыпав листьями. А на следующий день 19-летний убийца вернулся на место преступления и утопил тело в болоте.

Убийцы были совершенно уверены - их никто не вычислит. Но они прогадали. Когда через пять лет за этими гражданами пришли, они не поверили. Ведь тело погибшего человека нашли лишь после того, как сам убийца вынужден был показать следователям, куда в болоте сбросил тело. Там человеческие останки и были обнаружены. Многочисленные экспертизы - судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и другие - подтвердили, что именно задержанные совершили убийство.

Суд назначил самому молодому, совершившему убийство, 17 лет лишения свободы. А его пособнику - 14 лет. Оба проведут эти годы в колонии строгого режима. После освобождения они будут ограничены в свободе передвижения в течение года. Кроме того, суд взыскал с них в пользу родных погибшего 5 миллионов рублей в порядке возмещения морального вреда.