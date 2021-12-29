На Ямале эвакуировали белых медведей, поселившихся в вахтовом поселке

В ЯНАО двух молодых медведей, зашедших в вахтовый поселок, эвакуировали в естественную среду обитания с помощью вертолета.

Медведи - годовалые братья-близнецы - забрели в вахтовый поселок на Харасавэйском месторождении и явно не желали его покидать. Понимая, что долго так продолжаться не может (все-таки хищники, хоть и юные), специалисты решили отправить гостей назад в естественную среду.

Такая эвакуация в России проводилась впервые. В ней участвовали сотрудники Росприроднадзора, Научно-экспедиционного центра по исследованию млекопитающих и надымские газодобытчики. Сначала ученые ввели животным специальные ветеринарные препараты, чтобы их можно было отловить и поместить в транспортировочный бокс. Потом взяли у каждого биопробы, а на теле закрепили GPS-маяки, благодаря которым можно в режиме реального времени следить за передвижениями косолапых.

На побережье Карского моря мишек довезли вертолетом. Здесь у них будет достаточно пищи, а по возрасту они уже вполне способны охотиться сами. Однако на время адаптации в тундре Хара и Савэй (юных путешественников назвали в честь месторождения) оставили 200 килограммов рыбы. Этого им хватит на три недели.

Справка "РГ"

Белый медведь занесен в Международную Красную книгу и Красную книгу России. Его популяция в нашей стране насчитывает 5-7 тысяч особей. Самка впервые приносит потомство в возрасте 4-8 лет, за всю жизнь рожает не более 10-15 детенышей. Медвежата остаются при ней до 1,5 лет.